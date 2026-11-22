Slovenský tanečný súbor Čarovné ostrohy čelí v Japonsku ostrej kritike za video z historickej tokijskej svätyne Nezu.
Na sociálnej sieti X sa začalo šíriť video, v ktorom niekoľkí členovia súboru tancujú v areáli známej šintoistickej svätyne Nezu v Tokiu priamo pri ikonických červených bránach torii. Práve tie však pre domácich predstavujú symbolickú hranicu posvätného miesta určeného na modlitby a duchovné obrady, nie kulisu na tvorbu obsahu pre sociálne siete, upozornil denník Pravda.
This is at the Fushimi Inari Shrine in Tokyo, sacred to Japanese people. These are members of the Slovakian dance group, Čarovné Ostrohy. DISGUSTING. Imagine doing this in St. Peter's in Rome. To our European brothers and sisters: Respect the cultures of other peoples! Thanks to @Izumi_Sunagawa— Jared Taylor (@RealJarTaylor) November 19, 2026
Na nevhodnosť takéhoto správania upozornilo aj japonské médium J-CAST News. Svätyňa Nezu s tradíciou dlhou vyše 1 900 rokov má pritom prísne pravidlá – akékoľvek natáčanie si vyžaduje vopred schválené povolenie a nesmie znižovať dôstojnosť miesta ani urážať veriacich, hoci nie je verejne známe, či súbor o povolenie žiadal.
Situáciu hasila slovenská ambasáda
Do sporu muselo 20. novembra 2026 vstúpiť Veľvyslanectvo SR v Japonsku, ktoré na sieti X zverejnilo ospravedlnenie v japončine a angličtine. Diplomatický úrad vyjadril hlbokú ľútosť nad bolesťou a nepríjemnými pocitmi, ktoré zábery spôsobili, a pripomenul, že šintoistická svätyňa nie je javisko ani priestor na natáčanie klipov.
Ambasáda zdôraznila úctu Slovákov k japonským tradíciám, vyzvala súbor na okamžité vymazanie videa a prisľúbila lepšie informovanie slovenských cestovateľov o miestnych zvykoch.
Kajúcne stanovisko v angličtine a japončine zverejnili na Instagrame aj samotné Čarovné ostrohy. Tanečníci sa japonskej verejnosti ospravedlnili s vysvetlením, že videom chceli len vyzdvihnúť krásu krajiny, v žiadnom prípade nechceli narušiť slovensko-japonské vzťahy a Japonsko milujú.