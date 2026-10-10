Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta piatimi navádzanými leteckými bombami.
Pri ruskom útoku na juhoukrajinské mesto Záporožie prišlo v sobotu ráno o život sedem ľudí vrátane troch detí. Ďalších najmenej desať osôb utrpelo zranenia. Záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí môžu byť zavalení pod troskami zasiahnutých budov - neznámy je osud 14 ľudí. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta piatimi navádzanými leteckými bombami. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ruské jednotky zasiahli v skorých ranných hodinách viacero miest v meste, doplnil úradujúci šéf vojenskej správy Záporožskej oblasti Mychajlo Semikin. Spresnil, že dvaja zo zranených sú vo vážnom stave a medzi zranenými je aj dieťa.
Ukrajinské letectvo v sobotu uviedlo, že protivzdušná obrana v noci na sobotu zostrelila alebo zneškodnila 117 zo 160 ruských útočných dronov. Zásahy zaznamenali na 14 miestach a pád trosiek zostrelených dronov na ďalších desiatich miestach.
Ruské ministerstvo obrany deklarovalo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zachytila a zničila 560 ukrajinských dronov. Podľa Moskvy k tomu došlo nad územím Ruska, anektovaným Krymom a nad vodami Azovského a Čierneho mora.
Podľa ruského portálu Astra po útoku ukrajinských dronov vypukol požiar v ropnom terminále v Rostove nad Donom. Portál uviedol, že terminál zabezpečuje prekládku ropných produktov určených na vývoz a slúži aj na zásobovanie ruskej armády palivom.