Hororový nález pri Myjave: V lese našli zhorené auto s telom bez hlavy, stopa môže viesť do Česka
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TASR
dnes 16. októbra 2026 o 8:45
Čas čítania 0:14

Hororový nález pri Myjave: V lese našli zhorené auto s telom bez hlavy, stopa môže viesť do Česka

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Hororový nález pri Myjave: V lese našli zhorené auto s telom bez hlavy, stopa môže viesť do Česka
Zdroj: FB/Polícia SR – Bratislavský kraj

Krajská polícia je nateraz na informácie skúpa, no podľa zistení televízie by malo ísť o rovnaký typ vozidla, po akom vyhlásila pátranie česká polícia.

Neďaleko Myjavy v lese mali vo štvrtok nájsť zhorené auto a v ňom zhorené telo bez hlavy, ktorú našli pár metrov od auta. Na prípad upozornila TV JOJ.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková pre TASR uviedla, že v súčasnosti polícia nebude k prípadu poskytovať informácie.

Ako uviedla televízia, údajne ide rovnaký typ auta, po ktorom vyhlásila pátranie česká polícia.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj
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