Krajská polícia je nateraz na informácie skúpa, no podľa zistení televízie by malo ísť o rovnaký typ vozidla, po akom vyhlásila pátranie česká polícia.
Neďaleko Myjavy v lese mali vo štvrtok nájsť zhorené auto a v ňom zhorené telo bez hlavy, ktorú našli pár metrov od auta. Na prípad upozornila TV JOJ.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková pre TASR uviedla, že v súčasnosti polícia nebude k prípadu poskytovať informácie.
Ako uviedla televízia, údajne ide rovnaký typ auta, po ktorom vyhlásila pátranie česká polícia.
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