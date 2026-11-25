Česká republika sa chystá tvrdo zakročiť proti narastajúcej agresivite na cestách.
Vláda Andreja Babiša pripravuje zmenu legislatívy, vďaka ktorej by najextrémnejšie prejavy arogancie na cestách prestali byť len bežným dopravným priestupkom a stali sa plnohodnotným trestným činom. Ako informoval portál tn.cz, spoločný plán predstavili českí ministri spravodlivosti, vnútra a dopravy.
Podľa ministra spravodlivosti Jeronýma Tejca má novela dostať obzvlášť nebezpečné správanie za volantom priamo do Trestného zákona. Postihovať sa tak má nielen cielené vybrzďovanie a vytláčanie iných vozidiel z cesty, ale aj organizovanie nelegálnych pretekov či útek pred policajnou hliadkou. Kľúčovou podmienkou pre trestnoprávnu zodpovednosť bude moment, keď vodič svojím manévrom ohrozí zdravie ostatných účastníkov premávky – vtedy mu bude hroziť trest odňatia slobody až na jeden rok.
Impulzom bol aj brutálny útok na diaľnici D6
Šéf českého rezortu vnútra Lubomír Metnar vysvetlil, že polícia eviduje dlhodobý nárast agresivity medzi motoristami a nová právna úprava má slúžiť predovšetkým ako účinný odstrašujúci nástroj.
Vážnosť situácie v Česku nedávno podčiarkol šokujúci prípad z diaľnice D6. Agresívny motorista tam najprv nebezpečne vybrzdil auto šoférované ženou a následne ju aj fyzicky napadol priamo pred očami jej osemročnej dcéry. Útočníkovi za výtržníctvo, pokus o ublíženie na zdraví a pokus o krádež palubnej kamery hrozí až trojročné väzenie.