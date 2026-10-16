Krajská polícia je nateraz na informácie skúpa, no podľa zistení televízie by malo ísť o rovnaký typ vozidla, po akom vyhlásila pátranie česká polícia.
Neďaleko Myjavy v lese mali vo štvrtok nájsť zhorené auto a v ňom zhorené telo bez hlavy, ktorú našli pár metrov od auta. Na prípad upozornila TV JOJ.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková pre TASR uviedla, že v súčasnosti polícia nebude k prípadu poskytovať informácie.
Ako uviedla televízia, údajne ide rovnaký typ auta, po ktorom vyhlásila pátranie česká polícia.
Podozrivý z pokusu o vraždu
Ako uviedol Denník N, nájdené telo patrí mužovi podozrivému z pokusu o vraždu v okrese Uherské Hradiště.
Česká polícia po 43-ročnom mužovi vyhlásila celoštátne pátranie vo štvrtok ráno po tom, čo mal v stredu brutálne zaútočiť na ženu. Obeť útoku utrpela ťažké zranenia a záchranári ju v kritickom stave previezli do nemocnice.
Muž, po ktorom polícia vyhlásila pátranie, mal v stredu v noci brutálne napadnúť svoju bývalú manželku. Tá od neho podľa zistení denníka Blesk v minulosti odišla z dôvodu jeho agresívneho správania a problémov s alkoholom.
Na ženu si údajne počíhal neďaleko parku v Uherskom Ostrohu, kde sa na ňu nečakane vrhol. Spôsobil jej mimoriadne ťažké zranenia – prerazil jej lebku a zasadil jej viacero bodných rán na rôznych častiach tela.
O brutálnom čine následne v textovej správe informoval vlastného syna, ktorému opísal, čo matke urobil a kde zanechal jej telo. Ženu previezli záchranári do nemocnice v kritickom stave, zatiaľ čo útočník z miesta ušiel. Podľa informácií Blesku mal neskôr spáchať samovraždu.