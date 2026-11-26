Osudný krok v tme pripravil päť detí vo Veľkej Británii o matku.
Jody Brownová prišla o život ešte v máji tohto roka po tom, ako neskoro v noci vyšla z hotela, kde predtým popíjala, a zišla z chodníka priamo do vodného kanála. Bezpečnostné kamery ju zachytili, ako kráča neistým krokom s taškou a pohľadom upretým do telefónu, pričom po páde do vody bolo počuť už len jej volanie o pomoc.
Zelený porast môže v tme klamať
Príbuzní zosnulej ženy sa podľa stanice BBC domnievajú, že Jody v noci nerozoznala vodnú hladinu od pevnej zeme, pretože kanál pokrývali zelené vodné rastliny pripomínajúce trávnik. Rovnaké riziko potvrdila vo svojej oficiálnej správe aj vyšetrujúca koronerka Joanne Leesová. Podľa jej záverov dokáže zelený porast na hladine v kombinácii s tmou vytvoriť klamlivú ilúziu trávnatej plochy.
Koronerka varuje pred ďalšími obeťami
Leesová upozornila, že nejde o prvý prípad, keď ľudia v tomto úseku omylom spadli do kanála – predošlé incidenty sa však zaobišli bez fatálnych následkov. Vo svojej správe ostro poukázala na to, že okolie vody je slabo osvetlené a úplne tam chýbajú zábradlia, varovné tabule aj záchranné prostriedky pre prípad pádu. Koronerka preto varovala, že bez urýchlených bezpečnostných opatrení hrozia na mieste ďalšie úmrtia.
Prevádzkovateľ vodného kanála však tvrdenia o zarastenej hladine odmieta a uvádza, že v čase májovej tragédie sa na vode zelený porast nenachádzal. Spoločnosť zároveň deklarovala, že bezpečnostné prvky v danej lokalite v súčasnosti posilňuje.