Priamo v centre poľskej metropoly došlo v stredu podvečer k dramatickému incidentu.
V centre Varšavy došlo v stredu 25. novembra podvečer k dramatickej udalosti priamo pred budovou poľského ministerstva kultúry, ktoré sa nachádza oproti prezidentskému palácu, uvádza portál Fakt.
Svedkovia opísali, že nad ulicou sa náhle objavil hustý dym, šíril sa silný zápach pripomínajúci benzín a na mieste vypukla panika. Podľa poľských médií sa 22-ročný muž najprv pohyboval pred sídlom rezortu s plagátom či transparentom, následne sa polial horľavinou a zapálil.
Na pomoc mladíkovi okamžite pribehli okoloidúci a príslušníci ochranky poľského prezidenta, ktorým sa plamene podarilo uhasiť ešte pred príchodom hasičov. Oheň úplne zničil mužovo oblečenie aj veci, ktoré mal pri sebe, no nikto z okolia sa pri incidente nezranil.
⚡️ In Warsaw, a 22-year-old Ukrainian set himself on fire near the presidential palace. The incident occurred in the Polish capital. According to the Polish MVS, the man came to the presidential palace with a backpack containing flammable liquid and documents. He poured the liquid on himself and set himself on fire. The flames were quickly extinguished, and first aid was provided to the victim. According to paramedics, the burns sustained are life-threatening. 👉 Follow @xflash_media— XFLASH NEWS (@xflash_media) November 26, 2026
Bojuje o život na JIS-ke
22-ročný muž rozsiahle popáleniny tváre, rúk aj nôh, ktoré priamo ohrozujú jeho život. Hoci prvé správy hovorili o tom, že so záchranármi komunikoval, jeden zo zasahujúcich zdravotníkov priblížil, že reagoval najmä na bolesť a nebol plne pri vedomí. Záchranka ho previezla do Vojenského lekárskeho inštitútu vo Varšave, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Hovorca nemocnice Mariusz Gierej vo štvrtok ráno potvrdil, že mladík je stále nažive.
Poľské ministerstvo vnútra zatiaľ oficiálne potvrdilo len vek zraneného muža. Denník Fakt však prišiel s neoficiálnou informáciou, že ide o 22-ročného Ukrajinca menom Edward, ktorý študuje na Varšavskej technickej univerzite. Pozadím zúfalého činu mohla byť podľa poľských novinárov snaha upozorniť na postavenie Ukrajincov v Poľsku a žiadosť o rovnaké zaobchádzanie s poľskými aj ukrajinskými občanmi. Úrady však jeho totožnosť ani presný motív konania zatiaľ nepotvrdili.