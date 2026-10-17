Nočné debaty, diplomatické napätie a zoznam kríz, ktorý nemá konca. Dvojdňový samit lídrov Európskej únie v Bruseli priniesol zásadné verdikty na viacerých frontoch.
Tohtotýždňový bruselský maratón ukázal, v akej zložitej situácii sa Európa nachádza. Rokovania, ktoré sa mali skončiť v piatok popoludní, sa natiahli až do neskorých večerných hodín. Lídri dvadsaťsedmičky museli paralelne hasiť niekoľko geopolitických aj ekonomických požiarov naraz – od financovania vojny na Ukrajine cez hrozbu obchodnej vojny s Pekingom až po trenice s Washingtonom.
70-miliardová sekera na Ukrajine a satelitné oči
Financovanie obrany a chodu Ukrajiny bolo jednou z najťažších tém. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová bez servítky vyhlásila, že v rozpočte na budúci rok momentálne chýba masívnych 70 miliárd eur. Európska únia v súčasnosti kryje približne 80 percent celej zahraničnej finančnej pomoci Kyjevu, no podľa Komisie je nevyhnutné, aby sa výraznejšie zapojili ďalší medzinárodní hráči na čele s krajinami G7.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron potvrdil, že spojenci už žiadosť Kyjeva preverujú. Okrem samotných peňazí prisľúbil aj posilnenie vojenskej asistencie v podobe poskytovania satelitných záberov a systémov včasného varovania. Šéf Európskej rady António Costa pripomenul, že podpora Ukrajiny zostáva prioritou číslo jeden a tlak na Kremeľ sa musí stupňovať. Na summite vystúpil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Brusel tasí zbraň proti čínskej konkurencii
Ďalší veľký zlom nastal v obchodnej politike. Na základe spoločného tlaku nemeckého kancelára Friedricha Merza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa EÚ dohodla na vytvorení nového, mimoriadne tvrdého ochranného nástroja. Ten Únii umožní v prípade prepuknutia plnohodnotnej obchodnej vojny rýchlo a bez zbytočnej byrokracie zablokovať prístup na jednotný európsky trh zahraničným hráčom.
Dôvodom sú obrovské štátne dotácie, nadmerné výrobné kapacity a dumpingové ceny, ktorými Čína valcuje európske podniky. Obchodný deficit EÚ voči Pekingu sa vlani vyšplhal na astronomických 360 miliárd eur a podľa von der Leyenovej bude tento rok ešte horší. Z Pekingu už stihlo prísť varovanie pred protekcionizmom, no lídri EÚ dali jasne najavo, že európsky priemysel mienia nekompromisne brániť.
Ruské sabotáže a dronový štít nad Slovenskom
Veľkú pozornosť si vyžiadali aj bezpečnostné hrozby. Lídri ostro odsúdili čoraz drzejšie hybridné operácie zo strany Ruska. Do popredia vystúpili konkrétne incidenty z posledných mesiacov – nález dronu s výbušninami na letisku v Lipsku či októbrové útoky na obchodné lode v Čiernom mori.
Odpoveďou má byť sprísnenie vízového režimu pre ruských občanov, lepšie zabezpečenie kritickej infraštruktúry a predovšetkým urýchlené spustenie iniciatívy Eastern Flank Watch. Tento projekt má vytvoriť spoločný ochranný dáždnik proti nebezpečným dronom na celej východnej hranici EÚ, ktorej priamou súčasťou je aj Slovensko. Európska obranná agentúra zároveň varovala, že hoci štáty na obranu míňajú rekordné sumy, vojenské kapacity a výroba zbraní do roku 2030 stále výrazne zaostávajú za potrebami.
Spor s Bielym domom a drahé energie
Prekvapivo jednotný tón našli lídri aj v diplomatickej roztržke so Spojenými štátmi. Administratíva Donalda Trumpa uvalila sankcie na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, pretože podľa Washingtonu prekračuje svoje právomoci voči USA a ich spojencom. Hoci Biely dom odložil účinnosť o pol roka, Európska rada vyjadrila nad týmto krokom hlboké poľutovanie a vyzvala USA na ich úplné zrušenie. K tomuto postoju sa pripojilo aj Slovensko.
Pri debatách o energiách zaznelo varovanie, že cenové tlaky podkopávajú eskalujúce konflikty vrátane vojny USA proti Iránu. Riešením má byť dočasné uvoľnenie zásob ropy a palív v réžii G7, predĺženie štátnej pomoci pre ohrozené fabriky a dlhodobý návrat k jadrovej energii a domácim obnoviteľným zdrojom. Pozitívnejšou správou summitu boli čísla o migrácii – nelegálne prekročenia vonkajších hraníc EÚ klesli za uplynulé dva roky o viac ako 56 percent a padá aj počet žiadostí o azyl, hoci lídri varujú pred rizikom organizovaného zneužívania migrantov cudzími mocnosťami.