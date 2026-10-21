Zákulisné diplomatické manévre okolo ukončenia vojny na Ukrajine naberajú rýchle tempo.
V nórskej metropole Oslo sa v utorok uskutočnili kľúčové rozhovory, ktoré môžu napovedať ďalší vývoj konfliktu na Ukrajine. Volodymyr Zelenskyj zasadol za jeden stôl s americkým vyslancom Steveom Witkoffom, fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom a nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störom, pričom cez telemost sa pripojil aj vplyvný vyslanec USA Jared Kushner.
Rozhovory priniesli bezprostredné výsledky pre bezpečnosť ukrajinských miest. Zelenskyj oznámil, že Spojené štáty opäť obnovili tok spravodajských informácií v reálnom čase.
„Sme vďační, že poskytovanie spravodajských informácií funguje. Mám na mysli včasné varovanie, ktoré je veľmi dôležité pre našich ľudí – pre deti, dospelých, civilistov, pretože vďaka nemu vieme, kedy sa blíži balistická raketa,“ zdôraznil ukrajinský prezident s tým, že detaily okolo systémov protivzdušnej obrany či siete Starlink plánuje doladiť v najbližšom telefonáte so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom.
S mierovým balíkom rovno do Ruska
Zatiaľ čo Witkoff na samotnú tlačovú konferenciu po rokovaniach neprišiel, jeho ďalšie kroky pútajú pozornosť celého sveta. Nórsky premiér Störe potvrdil, že americký vyslanec v stredu odlieta do Petrohradu, aby ruskému vedeniu predostrel návrhy, ktoré by mohli položiť základ pre budúce stretnutie lídrov. Podľa portálu Axios sa Witkoff v Rusku pokúsi vyjednať aj prepustenie neoprávnene zadržiavaného amerického učiteľa na dôchodku Stephena Hubbarda.
Fínsky prezident Alexander Stubb neskrýval optimizmus a vyhlásil, že mierový proces je opäť na správnej koľaji. „Prišli sme na niektoré aspekty mieru, ktoré sa posunú do Petrohradu. Kľúčové bude to, aké informácie sa Steveovi Witkoffovi podarí získať,“ zhodnotil Stubb s nádejou, že diplomacia neurobí krok späť.
Žiadne dohody za chrbtom Kyjeva
Na stole boli podľa účastníkov tie najcitlivejšie otázky celej vojny: budúcnosť okupovaných ukrajinských území, podmienky prímeria, energetická bezpečnosť a garancie pre Kyjev.
Zelenskyj dal zároveň jasne najavo, že nepripustí scenár, pri ktorom by sa o osude Ukrajiny rozhodovalo bez jej zástupcov. Reagoval tak na informácie denníka The Wall Street Journal o možnom trojstrannom stretnutí lídrov USA, Ruska a Číny na novembrovom summite APEC v čínskom Šen-čene, na ktorý už Donald Trump naznačil ochotu vycestovať pod hlavičkou rokovaní o jadrovom odzbrojení.
„Neviem, o čom bude trojstranné stretnutie medzi Amerikou, Čínou a Ruskom, to je na nich. Ale, samozrejme, ak pôjde o otázky týkajúce sa Ukrajiny a našej budúcnosti, bude to prijateľné len vtedy, ak budeme sedieť za rokovacím stolom,“ odkázal Zelenskyj. Cieľom Kyjeva podľa neho zostáva čo najrýchlejšie zastavenie bojov, aby sa krajina mohla plne sústrediť na svoju obnovu.