Zelenskyj pripustil zmrazenie konfliktu na frontovej línii: Žiada prímerie, diplomaciu a záruky od USA a Európy
0
0
0
TASR
dnes 21. októbra 2026 o 18:00
Čas čítania 0:43

Zelenskyj pripustil zmrazenie konfliktu na frontovej línii: Žiada prímerie, diplomaciu a záruky od USA a Európy

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zelenskyj pripustil zmrazenie konfliktu na frontovej línii: Žiada prímerie, diplomaciu a záruky od USA a Európy
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil zásadný posun v doterajšej stratégii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v americkej televíznej šou Fox & Friends nečakane otvoril dvere k zastaveniu bojov. Priznal, že Ukrajina je v tejto fáze pripravená zmraziť ozbrojený konflikt na súčasnej frontovej línii a vymeniť zbrane za diplomatické rozhovory.

„Teraz musíme situáciu zmraziť a myslím si, že to je skutočný spôsob, ako vojnu ukončiť. Nazývame to prímerie... zmrazenie a zastavenie,“ povedal ukrajinský líder. Vyjadrenie prišlo len krátko po tom, čo osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff pricestoval do ruského Petrohradu na priame stretnutie s Vladimirom Putinom.

Zelenskyj však trvá na striktných bezpečnostných mantineloch. Zdôraznil, že Ukrajina musí byť priamym účastníkom akýchkoľvek mierových rokovaní a scenár „o nás bez nás“ nepripadá do úvahy. Akákoľvek dohoda musí podľa neho obsahovať záväzné bezpečnostné záruky zo strany Spojených štátov a európskych spojencov, ktoré zabránia tomu, aby sa Moskva po čase opäť pokúsila o inváziu a zabíjanie civilistov.

22. februára 2026 o 11:37 Čas čítania 0:38 Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti

Prezident sa vyjadril aj k technickým problémom na bojisku, kde armádu naďalej komplikujú obmedzené kapacity satelitných sietí Starlink a vojenského Starshieldu od SpaceX. Zelenskyj však doplnil, že situáciu aktívne rieši s novým americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý mu prisľúbil nápravu.

18. októbra 2026 o 15:05 Čas čítania 1:28 Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
20. októbra 2026 o 10:47 Čas čítania 0:00 Predavač v Paríži sa postavil rabujúcemu davu. Predavač v Paríži sa postavil rabujúcemu davu.
21. októbra 2026 o 15:00 Čas čítania 0:57 Európska komisia začala vyšetrovať Booking: Podozrieva ho zo zlyhania pri boji s falošnými inzerátmi a podvodmi Európska komisia začala vyšetrovať Booking: Podozrieva ho zo zlyhania pri boji s falošnými inzerátmi a podvodmi
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR - Slavomír Gregorík
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:38
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
pred 2 dňami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
dnes o 11:02
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
pred hodinou
Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed
Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed
dnes o 15:45
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
dnes o 10:38
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 17:20
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
dnes o 11:02
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
pred 2 dňami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 18:05
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
16. 10. 2026 9:09
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
17. 10. 2026 10:31
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
16. 10. 2026 13:17
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
1
14. 10. 2026 16:14
Vo verejnej správe má pribudnúť viac ako 2 500 zamestnancov. Štát na ich platy a ďalšie výdavky vyčlení miliardy eur
Vo verejnej správe má pribudnúť viac ako 2 500 zamestnancov. Štát na ich platy a ďalšie výdavky vyčlení miliardy eur
14. 10. 2026 15:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
Lifestyle news
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
dnes o 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
dnes o 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
včera o 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
pred 2 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zahraničie Všetko
Austrálska poslankyňa prišla po brutálnom útoku autom o obe nohy. Útočník do nej pred kanceláriou vrazil dvakrát
dnes o 14:15
Austrálska poslankyňa prišla po brutálnom útoku autom o obe nohy. Útočník do nej pred kanceláriou vrazil dvakrát
Nezávislá poslankyňa federálneho parlamentu Helen Hainesová prišla po pondelkovom útoku pred svojou regionálnou kanceláriou o obe dolné končatiny.
Zlé správy pre zamestnancov Volkswagenu: Automobilka chce zmraziť mzdy a zrušiť tisíce pracovných miest
včera o 13:37
Zlé správy pre zamestnancov Volkswagenu: Automobilka chce zmraziť mzdy a zrušiť tisíce pracovných miest
Zadržali bývalého guvernéra maďarskej centrálnej banky. György Matolcsy čelí podozreniam z megapodvodu
dnes o 10:29
Zadržali bývalého guvernéra maďarskej centrálnej banky. György Matolcsy čelí podozreniam z megapodvodu
„Bez nás to nepôjde.“ Zelenskyj po tajných rokovaniach v Osle posiela odkaz veľmociam, mierový vyslanec USA mieri rovno do Ruska
dnes o 11:14
„Bez nás to nepôjde.“ Zelenskyj po tajných rokovaniach v Osle posiela odkaz veľmociam, mierový vyslanec USA mieri rovno do Ruska
Protikorupčný úrad zasahuje v Národnej banke Ukrajiny: Vyšetrovatelia prehľadávajú priestory aj byt zamestnanca
dnes o 12:45
Protikorupčný úrad zasahuje v Národnej banke Ukrajiny: Vyšetrovatelia prehľadávajú priestory aj byt zamestnanca
Zatkli muža podozrivého z podpálenia historickej radnice vo Francúzsku. Počas násilných protestov sa zrútila jej strecha
včera o 14:22
Zatkli muža podozrivého z podpálenia historickej radnice vo Francúzsku. Počas násilných protestov sa zrútila jej strecha
Zahraničie Všetko
Austrálska poslankyňa prišla po brutálnom útoku autom o obe nohy. Útočník do nej pred kanceláriou vrazil dvakrát
dnes o 14:15
Austrálska poslankyňa prišla po brutálnom útoku autom o obe nohy. Útočník do nej pred kanceláriou vrazil dvakrát
včera o 13:37
Zlé správy pre zamestnancov Volkswagenu: Automobilka chce zmraziť mzdy a zrušiť tisíce pracovných miest
dnes o 10:29
Zadržali bývalého guvernéra maďarskej centrálnej banky. György Matolcsy čelí podozreniam z megapodvodu
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Ekonomika Všetko
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
dnes o 06:36
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
15. 10. 2026 15:31
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
včera o 08:49
Od januára čaká živnostníkov a podnikateľov veľká zmena. Nové povinnosti sa dotknú aj neplatiteľov DPH

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred 2 hodinami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
Komunálne a župné voľby nás čakajú 24. októbra.
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
dnes o 15:45
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
Filip Kuffa ministrom nebude
dnes o 15:12
Filip Kuffa ministrom nebude
Útok vo vlaku v Martine
dnes o 10:41
Útok vo vlaku v Martine
Filip Kuffa a SIS
včera o 12:30
Filip Kuffa a SIS
Viac