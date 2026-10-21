Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil zásadný posun v doterajšej stratégii.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v americkej televíznej šou Fox & Friends nečakane otvoril dvere k zastaveniu bojov. Priznal, že Ukrajina je v tejto fáze pripravená zmraziť ozbrojený konflikt na súčasnej frontovej línii a vymeniť zbrane za diplomatické rozhovory.
„Teraz musíme situáciu zmraziť a myslím si, že to je skutočný spôsob, ako vojnu ukončiť. Nazývame to prímerie... zmrazenie a zastavenie,“ povedal ukrajinský líder. Vyjadrenie prišlo len krátko po tom, čo osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff pricestoval do ruského Petrohradu na priame stretnutie s Vladimirom Putinom.
Zelenskyj však trvá na striktných bezpečnostných mantineloch. Zdôraznil, že Ukrajina musí byť priamym účastníkom akýchkoľvek mierových rokovaní a scenár „o nás bez nás“ nepripadá do úvahy. Akákoľvek dohoda musí podľa neho obsahovať záväzné bezpečnostné záruky zo strany Spojených štátov a európskych spojencov, ktoré zabránia tomu, aby sa Moskva po čase opäť pokúsila o inváziu a zabíjanie civilistov.
Prezident sa vyjadril aj k technickým problémom na bojisku, kde armádu naďalej komplikujú obmedzené kapacity satelitných sietí Starlink a vojenského Starshieldu od SpaceX. Zelenskyj však doplnil, že situáciu aktívne rieši s novým americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý mu prisľúbil nápravu.