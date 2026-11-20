Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: REFRESHER/LUKÁŠ TURČAN
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V piatok 20. 11. v Bratislave potestovali študenti. „Som tu, lebo chcem urobiť reálnu zmenu.“ Na Námestí SNP sme sa mladých pýtali, prečo prišli protestovať. Hovorili o výpadkoch prúdu v škole, nízkych platoch učiteľov aj o tom, či si raz budú môcť dovoliť vlastné bývanie.