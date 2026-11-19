Príjmy mu plynú z viacerých funkcií aj advokátskej činnosti.
Poradca premiéra Roberta Fica a bývalý sudca David Lindtner výrazne zvýšil svoje príjmy a rozšíril majetok. Podľa zistení portálu Aktuality.sk si kúpil byt v centre Bratislavy aj ďalšiu nehnuteľnosť v Rakúsku. Bratislavský byt v hodnote približne 275-tisíc eur nadobudol s manželkou bez hypotéky.
Lindtner podľa majetkového priznania zarobil v roku 2025 približne 200-tisíc eur, čo predstavuje takmer 17-tisíc eur mesačne. Okrem funkcie premiérovho poradcu, za ktorú dostáva 2 400 eur mesačne, pôsobí aj v Rade STVR a v advokátskej kancelárii Kallan Legal, kde spolupracuje s ministrom obrany Robertom Kaliňákom.
V minulosti Lindtner čelil obžalobe z korupcie a zasahovania do nezávislosti súdu. Najvyšší súd ho však v novembri 2026 právoplatne oslobodil pre nedostatok dôkazov. Na otázky Aktuality.sk o nákupe nehnuteľností nereagoval.