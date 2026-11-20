Nová etapa projektu Zelená domácnostiam II prináša zmeny vo vyplácaní dotácií aj v podmienkach ich získania.
Slováci môžu získať od štátu príspevok až 4 600 eur na zariadenia, ktoré pomáhajú znižovať náklady na energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila ďalšiu etapu projektu Zelená domácnostiam II, na ktorý je vyčlenených 28,6 milióna eur.
Domácnosti môžu získať dotáciu až do výšky 50 % oprávnených nákladov. Najvyšší príspevok je určený na tepelné čerpadlá, a to až 4 600 eur. Na slnečné kolektory možno získať do 2 300 eur, na kotly na biomasu do 1 800 eur a na fotovoltické panely či veterné turbíny do 1 150 eur.
Vyššiu podporu môžu získať domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá alebo si nainštalujú bezemisné zariadenie v oblasti so zhoršenou kvalitou ovzdušia.
Mení sa aj spôsob vyplácania dotácií. Peniaze majú po novom prichádzať priamo na účet domácnosti, pričom dodávateľa zariadenia si budú môcť vybrať sami.