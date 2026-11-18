Na tepelné čerpadlo môžete získať až 4 600 eur. Po novom dostanete peniaze priamo na svoj účet a dodávateľa si budete môcť vybrať sami. Pozor však na nové podmienky aj lehoty.
Ak uvažujete nad tým, ako znížiť svoje výdavky na elektrinu či vykurovanie, časť nákladov vám môže pokryť štát. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila ďalšiu etapu projektu Zelená domácnostiam II, ktorý podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.
Na finančné príspevky je vyčlenených celkovo 28,6 milióna eur. Nové pravidlá však prinášajú viaceré zmeny – od výšky dotácií cez podmienky ich získania až po samotný spôsob vyplácania peňazí.
Koľko peňazí môžete získať?
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