Poistenci, ktorí chcú mať v odhade zohľadnené aj chýbajúce obdobia poistenia, by mali potrebné doklady doručiť do konca decembra.
Sociálna poisťovňa bude v máji 2027 posielať dôchodkové prognózy poistencom starším ako 50 rokov. Aby bol odhad ich budúceho dôchodku čo najpresnejší, mali by si skontrolovať, či poisťovňa eviduje všetky obdobia ich dôchodkového poistenia.
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Chýbajúce doklady treba predložiť do konca roka
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