Deadline sa už blíži.
Od 1. júna 2026 sa rozšírili povinnosti podľa AML zákona, teda podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Nové pravidlá sa netýkajú iba bánk a veľkých finančných spoločností. Za určitých podmienok sa môžu týkať aj menších s. r. o., živnostníkov a ďalších podnikateľov.
Najdôležitejšou novinkou je povinnosť registrovať sa v systéme goAML najneskôr do 30. novembra 2026. Táto povinnosť sa vzťahuje na existujúce „povinné osoby“ podľa § 5 AML zákona. Zákon pritom nerozlišuje, či ide o veľkú spoločnosť alebo podnikateľa s jedným konateľom a niekoľkými klientmi. Rozhodujúce je najmä to, akú činnosť podnikateľ vykonáva alebo akú transakciu uskutoční.
Koho sa povinnosť môže týkať?
Medzi povinné osoby môžu patriť napríklad podnikatelia, ktorí vykonávajú alebo majú oprávnenie vykonávať tieto činnosti:
- vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a audítorskú činnosť,
- realitné služby, najmä sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľností,
- poskytovanie úverov a ďalších finančných služieb v zákonom stanovenom rozsahu,
- zmenárenskú činnosť,
- zasielateľstvo a služby verejných nosičov a poslov,
- vybrané činnosti organizačných a ekonomických poradcov,
- poskytovanie vybraných služieb v oblasti kryptoaktív alebo prevádzkovanie hazardných hier.
Za určitých podmienok sa povinnosť vzťahuje aj na advokátov, notárov či ďalšie profesie vymedzené zákonom.
Pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností sa uplatňuje osobitná podmienka. Do režimu AML zákona spadá táto činnosť vtedy, ak hodnota mesačného nájomného dosahuje najmenej 10 000 eur.
Povinnosť sa môže týkať právnických osôb aj fyzických osôb – podnikateľov. Inými slovami, nie je rozhodujúce, či podnikateľ podniká ako s. r. o. alebo ako živnostník. Rozhodujúce je, či spĺňa podmienky povinnej osoby podľa AML zákona.
Skontroluj si, aký máš predmet podnikania
Pri niektorých činnostiach môže byť dôležité už samotné oprávnenie na ich výkon, aj keď ich podnikateľ momentálne aktívne nevyužíva, ale má ich zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri. Ak podnikateľ niektorú činnosť dlhodobo nevykonáva a ani ju neplánuje vykonávať, môže zvážiť jej výmaz, ale tento krok treba posúdiť podľa konkrétnej situácie a ďalších povinností.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia aj široko formulované predmety podnikania, napríklad činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Takéto oprávnenie môže zahŕňať viacero druhov poradenských služieb, preto je dôležité preveriť, aké konkrétne činnosti podnikateľ v jeho rámci vykonáva a či sa na ne vzťahujú povinnosti podľa AML zákona.
Pozor na hotovostné obchody od 10 000 eur
Povinnou osobou sa môže stať aj podnikateľ, ktorý bežne nevykonáva žiadnu z vyššie uvedených špecializovaných činností. Stačí, ak uskutoční hotovostný obchod v hodnote najmenej 10 000 eur. Do úvahy sa môžu brať aj viaceré vzájomne prepojené obchody, ktoré spolu dosiahnu túto hodnotu.
Prakticky to znamená, že aj podnikateľ s úplne bežným predmetom podnikania musí sledovať, či neuskutočňuje väčší hotovostný obchod. Povinnosť sa teda nemusí týkať iba účtovníkov, realitných kancelárií alebo finančných sprostredkovateľov, ale za určitých okolností aj iného podnikateľa.
Deadline sa blíži
Existujúca povinná osoba sa musí do systému goAML zaregistrovať najneskôr do 30. novembra 2026. Registrácia prebieha elektronicky prostredníctvom oficiálneho portálu goAML.
Samotná registrácia však nestačí. Povinná osoba musí mať podľa okolností vypracovaný a aktualizovaný najmä:
- program vlastnej činnosti podľa AML zákona,
- hodnotenie rizík,
- pravidlá identifikácie a kontroly klientov,
- pravidlá pre posudzovanie politicky exponovaných a sankcionovaných osôb,
- vnútorné postupy pri podozrení na neobvyklú obchodnú operáciu.
Rozsah dokumentácie má zodpovedať veľkosti a povahe podnikania. Malý živnostník nemusí mať rovnaký systém ako banka, nemôže však povinnosti úplne ignorovať.
Čo si skontrolovať ešte pred termínom?
Podnikatelia by si mali v prvom rade overiť, či patria medzi povinné osoby podľa AML zákona. Ak áno, mali by si skontrolovať, či už majú splnenú registračnú povinnosť, vypracovaný a aktuálny AML program, hodnotenie rizík a nastavené postupy pri kontrole klientov a neobvyklých obchodných operáciách.
Lehota pre existujúce povinné osoby uplynie 30. novembra 2026 a registrácia v goAML je podľa AML zákona iba jednou časťou celého systému povinností.