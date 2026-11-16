Slováci majú posledné dni na povinnú registráciu. Týkať sa môže s. r. o., živnostníkov a ďalších podnikateľov
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
dnes 16. novembra 2026 o 17:33
Čas čítania 2:36

Slováci majú posledné dni na povinnú registráciu. Týkať sa môže s. r. o., živnostníkov a ďalších podnikateľov

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slováci majú posledné dni na povinnú registráciu. Týkať sa môže s. r. o., živnostníkov a ďalších podnikateľov
Zdroj: Flickr/Thomas Quine

Deadline sa už blíži.

Od 1. júna 2026 sa rozšírili povinnosti podľa AML zákona, teda podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Nové pravidlá sa netýkajú iba bánk a veľkých finančných spoločností. Za určitých podmienok sa môžu týkať aj menších s. r. o., živnostníkov a ďalších podnikateľov.

Najdôležitejšou novinkou je povinnosť registrovať sa v systéme goAML najneskôr do 30. novembra 2026. Táto povinnosť sa vzťahuje na existujúce „povinné osoby“ podľa § 5 AML zákona. Zákon pritom nerozlišuje, či ide o veľkú spoločnosť alebo podnikateľa s jedným konateľom a niekoľkými klientmi. Rozhodujúce je najmä to, akú činnosť podnikateľ vykonáva alebo akú transakciu uskutoční.

GoAML je elektronický systém medzi povinnými osobami a Finančnou spravodajskou jednotkou Policajného zboru. Slúži najmä na oznamovanie neobvyklých obchodných operácií a na komunikáciu dôležitých informácií týkajúcich sa rizík, trendov a nových požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
euro
Zdroj: wikimedia/JIP

Koho sa povinnosť môže týkať?

Medzi povinné osoby môžu patriť napríklad podnikatelia, ktorí vykonávajú alebo majú oprávnenie vykonávať tieto činnosti:

  • vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a audítorskú činnosť,
  • realitné služby, najmä sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľností,
  • poskytovanie úverov a ďalších finančných služieb v zákonom stanovenom rozsahu,
  • zmenárenskú činnosť,
  • zasielateľstvo a služby verejných nosičov a poslov,
  • vybrané činnosti organizačných a ekonomických poradcov,
  • poskytovanie vybraných služieb v oblasti kryptoaktív alebo prevádzkovanie hazardných hier.

Za určitých podmienok sa povinnosť vzťahuje aj na advokátov, notárov či ďalšie profesie vymedzené zákonom.

Pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností sa uplatňuje osobitná podmienka. Do režimu AML zákona spadá táto činnosť vtedy, ak hodnota mesačného nájomného dosahuje najmenej 10 000 eur.

 

Povinnosť sa môže týkať právnických osôb aj fyzických osôb – podnikateľov. Inými slovami, nie je rozhodujúce, či podnikateľ podniká ako s. r. o. alebo ako živnostník. Rozhodujúce je, či spĺňa podmienky povinnej osoby podľa AML zákona.

Skontroluj si, aký máš predmet podnikania

Pri niektorých činnostiach môže byť dôležité už samotné oprávnenie na ich výkon, aj keď ich podnikateľ momentálne aktívne nevyužíva, ale má ich zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri. Ak podnikateľ niektorú činnosť dlhodobo nevykonáva a ani ju neplánuje vykonávať, môže zvážiť jej výmaz, ale tento krok treba posúdiť podľa konkrétnej situácie a ďalších povinností.

Osobitnú pozornosť si zaslúžia aj široko formulované predmety podnikania, napríklad činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Takéto oprávnenie môže zahŕňať viacero druhov poradenských služieb, preto je dôležité preveriť, aké konkrétne činnosti podnikateľ v jeho rámci vykonáva a či sa na ne vzťahujú povinnosti podľa AML zákona.

Pozor na hotovostné obchody od 10 000 eur

Povinnou osobou sa môže stať aj podnikateľ, ktorý bežne nevykonáva žiadnu z vyššie uvedených špecializovaných činností. Stačí, ak uskutoční hotovostný obchod v hodnote najmenej 10 000 eur. Do úvahy sa môžu brať aj viaceré vzájomne prepojené obchody, ktoré spolu dosiahnu túto hodnotu.

 

Prakticky to znamená, že aj podnikateľ s úplne bežným predmetom podnikania musí sledovať, či neuskutočňuje väčší hotovostný obchod. Povinnosť sa teda nemusí týkať iba účtovníkov, realitných kancelárií alebo finančných sprostredkovateľov, ale za určitých okolností aj iného podnikateľa.

Deadline sa blíži

Existujúca povinná osoba sa musí do systému goAML zaregistrovať najneskôr do 30. novembra 2026. Registrácia prebieha elektronicky prostredníctvom oficiálneho portálu goAML.

Samotná registrácia však nestačí. Povinná osoba musí mať podľa okolností vypracovaný a aktualizovaný najmä:

  • program vlastnej činnosti podľa AML zákona,
  • hodnotenie rizík,
  • pravidlá identifikácie a kontroly klientov,
  • pravidlá pre posudzovanie politicky exponovaných a sankcionovaných osôb,
  • vnútorné postupy pri podozrení na neobvyklú obchodnú operáciu.

Rozsah dokumentácie má zodpovedať veľkosti a povahe podnikania. Malý živnostník nemusí mať rovnaký systém ako banka, nemôže však povinnosti úplne ignorovať.

Čo si skontrolovať ešte pred termínom?

Podnikatelia by si mali v prvom rade overiť, či patria medzi povinné osoby podľa AML zákona. Ak áno, mali by si skontrolovať, či už majú splnenú registračnú povinnosť, vypracovaný a aktuálny AML program, hodnotenie rizík a nastavené postupy pri kontrole klientov a neobvyklých obchodných operáciách.

Lehota pre existujúce povinné osoby uplynie 30. novembra 2026 a registrácia v goAML je podľa AML zákona iba jednou časťou celého systému povinností.

10. novembra 2026 o 16:59 Čas čítania 1:01 Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Pozri si rebríček TOP 10 obcí, ktoré ponúkajú najlepšie podmienky na život Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Pozri si rebríček TOP 10 obcí, ktoré ponúkajú najlepšie podmienky na život
7. novembra 2026 o 15:47 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
12. novembra 2026 o 6:36 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Flickr/Thomas Quine
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 13:25
Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu
Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu
dnes o 09:53
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
dnes o 11:23
Bývalá starostka odmieta odovzdať prístup k obecnému Facebooku svojmu nástupcovi
Bývalá starostka odmieta odovzdať prístup k obecnému Facebooku svojmu nástupcovi
dnes o 10:20
Na Slovensko môže doraziť mohutná víchrica. Zasiahne viaceré okresy
Na Slovensko môže doraziť mohutná víchrica. Zasiahne viaceré okresy
dnes o 15:12
Koalícia chce znovu meniť 17. november, novinka by mala začať platiť 1. júla 2027
Koalícia chce znovu meniť 17. november, novinka by mala začať platiť 1. júla 2027
dnes o 09:53
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
dnes o 13:25
Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu
Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu
dnes o 10:20
Na Slovensko môže doraziť mohutná víchrica. Zasiahne viaceré okresy
Na Slovensko môže doraziť mohutná víchrica. Zasiahne viaceré okresy
včera o 14:20
Príjmy slovenských politikov môžu trhať rekordy. Prezident by mohol v hrubom zarobiť vyše 20-tisíc eur
Príjmy slovenských politikov môžu trhať rekordy. Prezident by mohol v hrubom zarobiť vyše 20-tisíc eur
dnes o 11:23
Bývalá starostka odmieta odovzdať prístup k obecnému Facebooku svojmu nástupcovi
Bývalá starostka odmieta odovzdať prístup k obecnému Facebooku svojmu nástupcovi
pred 3 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
11. 11. 2026 6:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
11. 11. 2026 11:32
Legendárny vianočný kamión Coca-Cola mieri na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+mapa)
Legendárny vianočný kamión Coca-Cola mieri na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+mapa)
pred 2 dňami
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
7. 11. 2026 15:47
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Lifestyle news
NikeSKIMS uvádza kolekciu Retro Sport. Zimné vrstvy, doplnky aj kultové tenisky Waffle Racer dostali fresh vzhľad
pred 2 dňami
Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov
12. 11. 2026 9:00
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
8. 11. 2026 9:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
Ekonomika Všetko
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
10. 11. 2026 14:35
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
Dokončením stavby sa papierovanie často nekončí a treba ju skolaudovať. Práve tento proces má byť po novom jednoduchší.
PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov
6. 11. 2026 10:20
PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov
Obrovská správa pre Slovensko: Kia zvažuje, že do Žiliny presunie výrobu úplne všetkých svojich elektromobilov
12. 11. 2026 12:00
Obrovská správa pre Slovensko: Kia zvažuje, že do Žiliny presunie výrobu úplne všetkých svojich elektromobilov
Známy veľkoobchodník Merkfood sa dostal do problémov. Kedysi mal miliónové tržby, dnes mu hrozí konkurz
10. 11. 2026 13:19
Známy veľkoobchodník Merkfood sa dostal do problémov. Kedysi mal miliónové tržby, dnes mu hrozí konkurz
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 2 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
12. 11. 2026 6:36
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Ekonomika Všetko
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
10. 11. 2026 14:35
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
pred hodinou
Slováci majú posledné dni na povinnú registráciu. Týkať sa môže s. r. o., živnostníkov a ďalších podnikateľov
6. 11. 2026 10:20
PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov
Zahraničie Všetko
Putinova smrť nemusí priniesť mier, ale vojnu s NATO. Americkí analytici opísali mrazivý scenár až do roku 2031
dnes o 07:18
Putinova smrť nemusí priniesť mier, ale vojnu s NATO. Americkí analytici opísali mrazivý scenár až do roku 2031
dnes o 14:37
Minister Juraj Blanár chce, aby vláda 17. novembra prerokovala materiál, ktorý dohodol v Moskve
včera o 15:50
Austrálska straka prenasleduje 12-ročného chlapca už šesť rokov: Podľa vedca si vtáky pamätajú ľudské tváre
Slovensko Všetko
Koalícia chce znovu meniť 17. november, novinka by mala začať platiť 1. júla 2027
dnes o 15:12
Koalícia chce znovu meniť 17. november, novinka by mala začať platiť 1. júla 2027
dnes o 13:25
Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu
dnes o 12:40
Strana Zoroslava Kollára chce zrušiť zdravotné poisťovne a nahradiť ich jedným fondom. Väzby na firmu Biohem odmieta

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Slováci majú posledné dni na povinnú registráciu. Týkať sa môže s. r. o., živnostníkov a ďalších podnikateľov
pred hodinou
Slováci majú posledné dni na povinnú registráciu. Týkať sa môže s. r. o., živnostníkov a ďalších podnikateľov
Deadline sa už blíži.
Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu
dnes o 13:44
Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu
Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu
dnes o 13:25
Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu
Státisíce ľudí protestovali na pražskej Letnej. Postavili sa proti zmene financovania verejnoprávnych médií
dnes o 08:55
Státisíce ľudí protestovali na pražskej Letnej. Postavili sa proti zmene financovania verejnoprávnych médií
Letná galéria
dnes o 07:57
Letná galéria
Viac