Najvýraznejší nárast zaznamenali jedálne.
Finančná správa po sprísnení kontrol zaznamenala nárast evidovaných tržieb v rizikových odvetviach o viac ako 211 miliónov eur. Od januára do konca októbra 2023 zároveň podnikatelia v týchto sektoroch vydali takmer o 10,2 milióna pokladničných dokladov viac.
Najväčší nárast tržieb zaznamenali jedálne, kde medziročne pribudlo viac ako 101,5 milióna eur. V kaderníckych a kozmetických službách aj v zubných ambulanciách vzrástli evidované tržby zhodne o 33 miliónov eur. Vyššie tržby hlásia aj fitnescentrá a taxislužby.
Celkovo podnikatelia na Slovensku za prvých desať mesiacov roka zaevidovali cez systém eKasa tržby vo výške viac ako 32 miliárd eur, čo je medziročne o 1,4 miliardy eur viac. Finančná správa tvrdí, že kontroly majú pomôcť obmedziť daňové úniky a zabezpečiť férové podmienky pre podnikateľov.