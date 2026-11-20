Poľsko zároveň hlási zásah svojho územia ruskou raketou a Francúzsko žiada zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.
Francúzsko požiadalo o zvolanie Bezpečnostnej rady OSN po jednom z najrozsiahlejších ruských útokov na Ukrajinu od začiatku vojny. Minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyhlásil, že Rusko sa musí za svoje činy zodpovedať.
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko v noci na piatok zaútočilo viac ako 400 dronmi a 110 raketami. Pri útokoch zahynulo najmenej osem ľudí a ďalších 30 utrpelo zranenia.
Útoky zasiahli aj bezpečnosť susedného Poľska. Na troch miestach na juhovýchode krajiny dopadli neznáme objekty, pričom podľa predbežných informácií mohlo ísť o ruské rakety a drony. Poľsko oznámilo, že jeho územie zasiahla najmenej jedna ruská raketa.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte incident ostro odsúdil. V reakcii na narušenie poľského vzdušného priestoru vzlietli stíhačky NATO. Rutte zároveň zdôraznil podporu Poľsku a potrebu posilniť obranu aliancie.