Príčinu zdravotných problémov zatiaľ neobjasnili.
Zo strednej školy v Modre previezli do nemocníc tri študentky vo veku 17 a 18 rokov, ktoré utrpeli inhalačnú traumu. Všetky tri transportovali leteckí záchranári. Dve z nich boli v stabilizovanom stave.
Záchranné zložky zasahovali na škole pre podozrenie na únik nebezpečnej látky. Viacerí žiaci sa sťažovali na zdravotné problémy, najmä ťažkosti s dýchaním. Hasiči ani odborníci z chemického laboratória však nezistili zvýšené koncentrácie nebezpečných látok vo vzduchu. Odobraté vzorky ešte podrobnejšie preskúmajú.
Polícia už začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. Okolnosti incidentu naďalej vyšetruje.
Podľa Bratislavského samosprávneho kraja už v škole nie je cítiť žiadny zápach. Vyučovanie by malo pokračovať v pondelok 23. novembra v bežnom režime.