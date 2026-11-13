TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
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Natália Mišániová
dnes 13. novembra 2026 o 11:50
Čas čítania 0:32

TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku

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TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku

Pozrite si tabuľku, aký dôchodkový vek platí pre jednotlivé ročníky.

Nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr po dosiahnutí dôchodkového veku. Pri ľuďoch narodených po roku 1966 sa jeho určovanie opäť odvíja od vývoja strednej dĺžky života. Zároveň zostáva zachované zvýhodnenie pre rodičov, ktorí vychovali deti. Za každé vychované dieťa sa dôchodkový vek znižuje o šesť mesiacov, maximálne však o 18 mesiacov.

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Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
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