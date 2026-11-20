Popiera, že by zasahoval do trestných konaní výmenou za možné miesto na Ústavnom súde.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta tvrdenia Denníka N o údajnej dohode s ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Popiera, že by zasahoval do trestných konaní v prospech ministra výmenou za možné miesto sudcu Ústavného súdu SR.
Článok označil za cielený útok na svoju osobu aj funkciu generálneho prokurátora. Médiá zároveň vyzval na dodržiavanie objektivity a novinárskej etiky.
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