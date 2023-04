Český poslanec fajčil IQOS na palube vládneho špeciálu. Pilot mu pohrozil, že pristanú v Kambodži

Koncom marca sa poslanec Marek Benda dopustil neprístojného konania. Počas cesty na Taiwan, ktorú absolvoval s predsedníčkou českej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou, fajčil elektronickú cigaretu, píše Deník N.

„K nežiaducemu správaniu člena delegácie naozaj došlo, pričom po výzve kapitána cez interkom prišlo k náprave a vo fajčení už viac nepokračoval,“ denníku povedal hovorca armády Ivo Zelinka.

Pilot poslancovi pohrozil, že pristanú v Kambodži

Kapitán však poslancovi musel pohroziť, že ak neprestane, núdzovo pristanú v Kambodži. Poslanec síce fajčil elektronickú cigaretu IQOS, ale ani tie nie sú na palube lietadiel povolené. Pokiaľ by paru z týchto cigariet zachytil detektor dymu, pilot by musel núdzovo pristáť.

„Môžem potvrdiť, že kapitán na to upozornil. Podľa mojich informácií išlo o zariadenie IQOS, ktoré je na niektorých miestach dovolené fajčiť, pretože para z nich nie je považovaná za cigaretový dym. Vzhľadom na to, že po upozornení sa už nič podobné nedialo, kapitán to viac neriešil,“ potvrdila incident Pekarová Adamová. Benda to nechcel komentovať.

