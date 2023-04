Postrachom cestných pirátov na Slovensku budú aj mestskí policajti. Chystaná novinka im povolí rozdávať nové pokuty.

Mestským policajtom by sa mohli rozšíriť kompetencie. Vyplýva to z návrhu zákona, na ktorom sa zhodla vláda. Ak návrh zákona o obecnej polícii prejde parlamentom, zmeny budú platiť od nového roka, informuje denník Pravda.

Nový zákon by rozšíril právomoci mestských policajtov vo viacerých smeroch. Podľa nového zákona by mestskí policajti mohli kontrolovať požitie alkoholu dychovou skúškou alebo nariadiť odber krvi. Zároveň by získali právomoc zastaviť auto v prípade podozrenia, že vodič jazdi pod vplyvom omamných látok. Rovnako by tak vodičov mohli požiadať o predloženie dokladov a zadržať vodičský preukaz

Vstupom zákona do platnosti by Slovákov čakala ďalšia veľká zmena. Rozšírené kompetencie by mestským policajtom umožnili aj kontrolu rýchlosti. V prípade dopravných priestupkov a neuposlúchnutia výzvy príslušníka polície budú môcť udeliť aj blokovú pokutu.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

