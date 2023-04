Nová mapa slovenských okresov a krajov je čarbanica vhodná do skartovačky, tvrdí exšéf združenia miest

OK

Ministerstvo vnútra pracuje už od roku 2021 na novej mape rozdelenia okresov a krajov na Slovensku. Počet okresov plánuje znížiť zo 79 na 46. Výrazne by sa skresali aj kraje. Namiesto súčasných ôsmich by ich ostalo už iba päť. Politológovia reformu posielajú do skartovačky, píše denník Pravda.

Podľa odborníkov je síce reforma potrebná, no jej súčasná podoba je podľa nich skôr začiatok volebnej kampane hnutia OĽaNO. Samosprávam sa nepáči predovšetkým to, že s nimi o reforme nikto nediskutoval a nezapojil ich do procesu jej kreovania.

Bývalý šéf Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák zo strany Hlas reformu nepovažuje za riešenie existujúcich problémov samospráv.

„Je to čarbanica, ktorá absolútne nereflektuje na problémy samospráv a úplne ignoruje podstatu ich modernizácie. Rizikom je celá táto mapa. Pripomína kreslenie súdnej mapy, ktorej výsledkom je cestovanie ľudí za spravodlivosťou, pripomína kreslenie stratifikácie nemocníc, ktoré spôsobuje cestovanie ľudí za zdravím, a je podobná ako kreslenie grafikonu od zeleného stola, ktorý sa následne musel upravovať odstránením problémov, ktoré spôsobil ľuďom komplikovaním ich cestovania za prácou, do školy či k lekárovi,“ povedal sa Kaliňák.

Takúto podobu by mala mapa slovenských okresov po reforme:

Navrhovaný systém funkčných regiónov. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Po reforme by na Slovensku zlúčením krajov vzniklo týchto 5 regiónov:

Bratislavský kraj,

Západoslovenský kraj (hlavné mesto Nitra),

Severoslovenský kraj (hlavné mesto Žilina),

Stredoslovenský kraj (hlavné mesto Banská Bystrica),

Východoslovenský kraj (hlavné mesto Košice).

Navrhovaný systém krajov. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

