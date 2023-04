TABUĽKA: Zlá správa pre slovenských živnostníkov, čaká ich zvyšovanie minimálnych odvodov (+ prehľad)

OK

OK

Minimálne odvody živnostníkov sa budú od 1. januára 2024 opäť zvyšovať. Vyplýva to z nárastu minimálneho vymeriavacieho základu, na základe ktorého sa určuje ich výška. Informoval o tom ekonomický portál Finsider.

O nových a vyšších sumách rozhodla výška priemernej mzdy za minulý rok, ktorá predstavovala 1304 eur mesačne. Na základe tohto údaju dôjde aj k zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu z tohtoročných 605,50 eura na 652 eur. Odvody z tejto sumy platí takmer 80 percent živnostníkov na Slovensku, dodáva Finsider.

Navýšenie o viac ako 20 eur mesačne

Zvýšia sa im tak odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z 285,49 eura na 307,41 eura mesačne, čo predstavuje rozdiel až 21,92 eura mesačne. Z tejto sumy poputuje do Sociálnej poisťovne oproti predošlému roku o 15,41 eura viac, zatiaľ čo do zdravotnej poisťovne odvedie živnostník iba o 6,51 eura viac.

Kompletný prehľad zvýšenia odvodov sme si pre teba pripravili v prehľadnej tabuľke:

Odvody 2023 2024 Navýšenie Odvody do Sociálnej poisťovne 200,72 € 216,13 € 15,41 € Odvody do zdravotnej poisťovne 84,77 € 91,28 € 6,51 €

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.