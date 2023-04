PREHĽAD: Slováci si užijú slnečný štart mája, meteorológovia prezradili, čo príde potom.

OK

Prvý máj bude slnečný, ďalšie dni by však mali byť daždivé. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Facebooku.

Prvý deň posledného jarného mesiaca prinesie podľa meteorológov slnečné a teplotne primerané počasie, teploty by mali dosiahnuť 17 až 22 stupňov Celzia. „Už v utorok (2. 5.) však očakávame pribúdanie oblačnosti a neskôr sa na západe vyskytnú už aj prvé zrážky,“ podotýka SHMÚ. Zmenu počasia prinesie zvlnený studený front, ktorý bude nad Slovenskom zotrvávať až do štvrtka (4. 5.). Najviac zrážok by mal priniesť nad pohraničie stredného a západného Slovenska.

Podľa meteorológov bude zároveň apríl chladným mesiacom a prvým mesiacom v tomto roku, ktorý bude mať na celom území Slovenska zápornú odchýlku od dlhodobého priemeru. Nič by na tom nemala zmeniť ani nedeľa, posledný aprílový deň, ktorá je teplotne tiež pod dlhodobým priemerom. Chladná bola predovšetkým prvá polovica mesiaca.

