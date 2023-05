AKTUÁLNE: V Spojených štátoch končí už tretia veľká banka. Klienti v marci vybrali 100 miliárd dolárov.

OK

BBC informuje, že v Spojených štátoch zatvorili v poradí už tretiu veľkú banku, konkrétne First Republic Bank z Kalifornie.



Novým vlastníkom bude JPMorgan Chase & Co. Najväčšia americká banka prevezme všetky vklady a v podstate všetky aktíva First Republic.





Akcie veriteľa so sídlom v San Franciscu minulý týždeň klesli o viac ako 75 % po tom, čo odhalil, že klienti v marci vybrali 100 miliárd amerických dolárov z vkladov.



Podľa SME v marci zatvorili americké regulačné úrady Silicon Valley Bank, o dva dni na to postihol rovnaký osud newyorskú Signature Bank, ktorej zatvorenie predstavuje tretí najväčší krach v americkom bankovom systéme.





Ilustračná foto. Zdroj: Pexels/Pixabay