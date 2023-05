Štát začne od zajtra školákom opäť platiť teplé obedy. Takéto sú podmienky.

Ako upozornili TV Noviny, od utorka 2. mája štát začne opäť žiakom, ktorých rodičia stihli požiadať o dotáciu na stravu, platiť teplé obedy.



V prípade, že to nestihli, môžu o ňu požiadať aj neskôr, ideálne však do 10. mája. Po tomto dni totiž rodičia skomplikujú život samotnej jedálni. Deti síce dostanú lacnejší obed, ale jedáleň bude na peniaze od štátu čakať mesiace.

Portál ďalej upozorňuje na podmienky správneho postupu. Dieťa musí byť v škole a musí sa „odčipnúť“ pri odbere obeda. V prípade, že sa tak nestane, berie sa to, že si obed neprevzalo a platí to rodič.



Ďalej platí, že jedáleň nevie poskytnúť jedlo deťom s diétnym stravovaním, rodič však dostane príspevok. Podľa Pravdy príspevok štátu na obed nie je limitovaný hranicou príjmu domácnosti.



Podľa novely sa od mája nebude prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. Znamená to, že ak daňový bonus rodič poberá, môže si stále uplatniť dotáciu na stravu pre dieťa.



Naďalej tiež platí, že dotácia na stravu môže byť priznaná aj dieťaťu v inom ako v poslednom ročníku materskej školy, v prípade, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima.





Ilustračná foto. Zdroj: TASR/František Iván

