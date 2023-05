Z Bratislavy do Chorvátska vlakom: užiť si môžeš raňajky aj pohodlie, zaplatíš menej ako za polovicu nádrže v aute

OK

Do Splitu budú tento rok odchádzať tri vlaky týždenne.

Z bratislavskej hlavnej stanice vyrazil prvý tohtoročný autovlak do chorvátskeho Splitu. Vlak s odchodom o 15.53 h bol podľa portálu Dromedár.sk naplnený na 52 % a okrem 108 cestujúcich odviezol aj 22 áut a motoriek.

Železničná spoločnosť Slovensko vypravuje autovlaky z Bratislavy do chorvátskeho letoviska v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen už tretí rok po sebe. Pravidelné železničné spojenie budú môcť tento rok Slováci využiť až do 7. októbra.

Vlak bude túto sezónu odchádzať trikrát do týždňa, v stredu, piatok a nedeľu, vždy o 15.53 h. Naspäť zo Splitu v pondelok, vo štvrtok a v sobotu o 17.20 h. Železničná spoločnosť pridala aj možnosť cestovania s domácim miláčikom.

Podľa riaditeľa úseku obchodu ZSSK Karola Martinčeka bolo už v polovici apríla predaných viac lístkov ako za celý minulý rok, keď sa autovlakom do a zo Splitu odviezlo 8 796 cestujúcich, 557 motoriek a 444 áut. Dnes je do a z chorvátskeho Splitu predaných 9 387 lístkov pre osoby a 1 483 lístkov pre vozidlá. Cesta do Splitu vlakom trvá 16 hodín, väčšina prebieha v noci.

Cena jednosmerného lístka sa začína na 29,90 eura vo vozni na sedenie. Minimálna cena za miesto v lôžkovom vozni je 69,90 eura. Sú v nej zahrnuté aj plnohodnotné raňajky a drobné občerstvenie počas cesty.

Zdroj: Facebook/ZSSK

