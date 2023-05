ROZHODNUTÉ: Súd vyriekol verdikt nad Edom Sheeranom. Zaprisahal sa, že ak by ho označili za plagiátora, skončí s kariérou.

Spevákov hit Thinking Out Loud podľa poroty nevykrádal skladbu Marvina Gayeho Let’s Get It On.

Porota v New Yorku rozhodla, že britský spevák a skladateľ Ed Sheeran neporušil autorské práva v prípade odkopírovania skladby Marvina Gayeho Let’s Get It On.

Sheeran podľa The Guardian predtým vyhlásil, že ak súd prehrá, skončí s hudbou. Po vynesení rozsudku objal svojho právnika, pričom jeho manželka Cherry Seaborn a spolupracovníčka Amy Wadge údajne plakali. Porota dospela k rozhodnutiu po troch hodinách.

Ed Sheeran wins copyright trial, found not guilty of copying Marvin Gaye’s ‘Let’s Get It On’ with ‘Thinking Out Loud.’ pic.twitter.com/mAlGTNRWFl — Pop Base (@PopBase) May 4, 2023

Ed Sheeran po súde novinárom povedal: „S výsledkom prípadu som, samozrejme, veľmi spokojný a vyzerá to tak, že napokon nemusím zanevrieť na svoju každodennú prácu. Zároveň som však neuveriteľne frustrovaný z toho, že takéto nepodložené nároky môžu vôbec skončiť na súde.“

Sheeranova právnička Ilene Farkasová na federálnom súde v Manhattane porotcom povedala, že podobnosti v postupoch akordov a rytmov Gayeho klasiky a Sheeranovho hitu Thinking Out Loud sú iba „písmenami abecedy hudby“. Podotkla, že ide o základné hudobné stavebné kamene, ktoré „musia ostať skladateľom piesní dnes a navždy k dispozícii, inak budeme všetci, ktorí milujeme hudbu, chudobnejší“.

