FOTO: Niekto vykosil obrovský penis na trávnik, na ktorom budú cez víkend korunovať kráľa Karola III.

Na trávnik pred rezidenčnou zónou Royal Crescent v anglickom meste Bath niekto vykosil veľký penis. Ide o miesto, na ktorom sa už v sobotu uskutoční oslava korunovácie britského kráľa Karola III. a jeho manželky Kamily. Obyvatelia rezidenčnej zóny sa na nevídaný pohľad zobudili vo štvrtok ráno a podľa magazínu Mirror zatiaľ nikto nevie, kto je zaň zodpovedný.

Tento komplex budov každoročne pritiahne aj množstvo turistov a práve trávnik sa často označuje za dokonalý. Výsmešný penis však zrejme nijako sobotné oslavy neovplyvní. Pozdĺž ulice budú prebiehať bujaré oslavy na počesť nového kráľa. Ponesú sa v gregoriánskom duchu, keďže oslavovať budú aj 300. výročie gregoriánskeho obdobia.

Korunovačná ceremónia sa začne o 12.00 h nášho času vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Zúčastní sa na nej aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

The grass where King Charles’s coronation bash will happen had a giant penis cut into it last night. #KingCharles #KingCharlesCoronation #PrinceandPrincessofWales #PrinceWilliam #PrincessCatherine pic.twitter.com/3qcaVzggvj