Kto bude v úradníckej vláde? Tu sú prvé mená odborníkov, ktorí zasadnú na ministerské stoličky.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje úradnícku vládu, ktorá Slovensko povedie do predčasných volieb v septembri. Meno predsedu vlády oznámila včera, bude ním súčasný viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Viaceré médiá zverejnili prvé potenciálne mená, prezidentka ich zatiaľ nepotvrdila.

Zostava úradníckej vlády

Ministerstvu financií by mal podľa informácií Denníka Postoj šéfovať hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska a riaditeľ odboru ekonomických a menových analýz Michal Horváth. Ministerstvo investícií zas povedie šéfka plánu obnovy Lívia Vašáková, nahradí tak Veroniku Remišovú. Ministrom zdravotníctva by sa mal stať súčasný štátny tajomník ministerstva zdravotníctva a patológ Michal Palkovič a rezort zahraničných vecí zas povedie diplomat Miroslav Wlachovský.

Tento trend zrejme dodržia aj ďalšie rezorty, kde sa ministrami stanú súčasní štátni tajomníci. Podľa Postoja by sa tak ministrom hospodárstva mal stať Peter Švec.

Aktuality priniesli dnes ďalšie mená. Podľa ich informácií by sa ministrom vnútra mal stať Ivan Šimko. Šimko už bol vo vláde v roku 2001, vtedy viedol ministerstvo obrany.

Práve tento rezort, ktorý doteraz spadal pod Jaroslava Naďa, by podľa Aktualít mal prevziať jeho štátny tajomník Marián Majer. Z tajomníka ministrom sa stane aj Martin Kováč na rezorte poľnohospodárstva, a štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková by mala viesť ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa Denníka Štandard zas ministrom kultúry mal byť Július Barczi, historik umenia a súdny znalec v odbore umeleckých diel.

Odídení ministri a ministerkyne Jaroslav Naď, Roman Mikulec, Milan Krajniak, Štefan Holý a Veronika Remišová sa môžu vrátiť do parlamentu, výnimkou je Natália Milanová, ktorá nezískala vo voľbách dosť krúžkov.

Dosluhujúca vláda pod taktovkou Eduarda Hegera vládne minimálne do 15. mája, vtedy prezidentka oznámi ďalšie kroky. Úradnícka vláda by potom mala úradovať až do volieb 30. septembra.