Obvinený košický lekár chcel tenkou pílkou podrezať hrdlo svojej šéfke. Žilinku požiadal o prešetrenie paragrafom 363.

Lekár košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, ktorý sa nebezpečne vyhrážal svojej šéfke, sa obrátil na generálnu prokuratúru a žiada o prešetrenie postupu podľa paragrafu 363. Tá rozhodne vo veci v zákonom stanovenej lehote 6 mesiacov. V prípade, ak lekárovej žiadosti nevyhovie, hrozí mu ročné väzenie, píše Korzár.

Šéfke chcel hrdlo podrezať tenkou pílkou

Obvinený lekár písal svojej kolegyni správy, v ktorých sa vyhrážal, že zabije svoju šéfku. „Mám nápad. V pondelok ráno ju strelím do hlavy a potom sa sám zastrelím. Čo myslíš, ako ju jej profesúra zachráni pred mojou guľkou? Všetkým sa uľaví. Urobím za vás špinavú robotu,“ napísal.

V ďalšej správe opisoval, ako by ju chcel zabiť: „Najradšej by som jej podrezal hrdlo tenkou pílkou. S prestávkami. Aby som si vychutnal, ako reve. Díval by som sa, ako jej krv vniká do trachey. Dusila by sa. Oba principálne bronchy by sa plnili krvou. Saturácia by klesala. A krv by vnikala do periférnych bronchov a bronchiolov. Myslíš, že na to nemám, aby som ju zabil?“

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.