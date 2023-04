Strávili sme deň vo väzení pre mladistvých. Ukázali nám cely, čo jedia aj ako športujú (Videoreportáž)

V Sučanoch je momentálne 30 mladistvých väzňov. Ich počet sa neustále mení, prichádzajú do väzenia z rôznych kútov Slovenska. Niektorí sedia za krádeže, iní aj za vraždy. My sme strávili jeden deň s odsúdenými vo veku 14 až 18 rokov, aby sme si vedeli predstaviť ich každodenný život.

Ústavom na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých nás zo začiatku sprevádza 18-ročný Dominik. V Sučanoch sedí za menej závažný trestný čin. Pýtame sa ho, čo bude prvá vec, ktorú spraví, keď bude na slobode.

„Nájdem si prácu a budem normálne žiť so svojou rodinou,“ hovorí mladý odsúdený. Neskôr nám ukazuje svoju celu, v ktorej má jeho spolubývajúci tajnú skrinku so sladkosťami a s fotkami dievčat. „Býva sa nám tu spolu dobre,“ dodáva Dominik. Neskôr nás berie do triedy, kde majú väzni denné vyučovanie. Niektorí z nich sa tam učia písať a čítať.

Dominik sa vo väzení neustále venuje posilňovaniu. Hrdo nám ukazuje, koľko kíl vie zdvihnúť. Po obede si väzni krátia čas futbalovým zápasom, v ktorom vyniká.



Ukazuje nám aj telefónnu búdku, z ktorej volá rodine. Vo väzení ho však nenavštevujú. Podľa väzenskej psychologičky Moniky Jakubíkovej je to tak pri väčšine mladistvých väzňov. Rodina s nimi komunikuje najmä telefonicky.

Psychologička Jakubíková s väzňami pracuje na tom, aby sa dokázali na slobode integrovať do spoločnosti. Učí ich napríklad, ako sa pripraviť na pracovný pohovor.



S väzenskou psychologičkou sme sa porozprávali o tom, ako sa väzni do ústavu často vracajú, pretože na slobode idú späť do problematického prostredia. Vysvetľuje nám, že vo väzení majú často lepšie podmienky na život ako doma. „No predsa len im tu chýba rodina, vzťahy,“ dodáva.

Najviac nás prekvapil väzenský obed, ktorý na prvý pohľad vyzeral chutne. K hlavnému jedlu dostali aj šišku s džemom.

Viac o tom, ako vyzeral jeden deň v sučianskej väznici, sa dozvieš v našej reportáži.

