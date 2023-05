Ak na Slovensku zarobíš na bitcoine, zo zisku by si po novom zaplatil radikálne nižšiu daň. Tieto zmeny zatiaľ prešli parlamentom

Novela zákona o kryptomenách v utorok prešla v parlamente do druhého čítania. Strana Sloboda a Solidarita touto novelou zákona navrhuje zmeniť zaťaženie zisku z kryptomien, ktoré je aktuálne nastavené na 33 až 39 percent.

Podľa návrhu by sa mali zrušiť zdravotné odvody zo zisku z aktív s kryptomenami, ba čo viac, ak by človek kryptomenu držal viac ako rok, následný zisk by musel zdaniť iba osobitnou daňou vo výške 7 percent. Návrh počíta aj so zrušením zdaňovania pri výmene jednej kryptomeny za druhú na online burze, uviedol poslanec za stranu SaS Peter Cmorej.

Cmorej na sociálnej sieti Facebook zároveň menoval, ktorí poslanci hlasovali za návrh z dielne jeho strany. Osobitne sa poďakoval poslankyni Romane Tabák, ktorej rozhodnutie ho prekvapilo. „Za hlasovali dokonca aj poslanci z fašistických strán a Romanka Tabák, ktorej gratulujem k jednému správnemu hlasovaniu,“ vyjadril sa.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.