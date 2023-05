PREHĽAD: Pozri si, kde rozmiestnia desiatky nových radarov na Slovensku, pribúdajú ďalšie miesta

OK

Ministerstvo vnútra plánuje kúpiť na slovenské cesty 279 radarov za 34,1 milióna eur z peňazí z plánu obnovy. Na miestach, kde sa budú nové radary nachádzať, zohľadňovali dopravné inšpektoráty niekoľko faktov. Do úvahy brali technické možnosti miest aj nehodovosť.

Najviac sa ich bude nachádzať na cestách prvej triedy. Umiestnenie radarov vybrali krajské a okresné dopravné inšpektoráty.

Nové radary budú najmä na Liptove, Kysuciach a v celom Nitrianskom kraji, informujú o tom MY Kysuce, MY Levice a MY Liptov.

Na niektorých úsekoch bude radarov viac

Na Liptove budú radary umiestnené najmä na úsekoch s najvyšším počtom dopravných nehôd a budú kontrolovať maximálnu povolenú rýchlosť, dodržiavanie semaforov a dopravných značiek.

Medzi najproblematickejšie cesty patrí cesta 1/18, ktorá spája niekoľko veľkých miest. Kontrolované úseky majú byť najmä v úseku od Kraľovian cez Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok končiaci v obci Važec.

Ďalším kontrolovaným úsekom má byť trasa Kraľovany cez Ružomberok až po Ivachnovú, ale aj cesta z Liptovského Mikuláša po Kráľovú Lehotu.

Jedným z najrizikovejších je úsek začínajúci sa v Ružomberku, ktorý pokračuje cez Liptovskú Osadu na Donovaly, ale aj cesta z Kráľovej Lehoty do Hýb.

Ďalšie radary sa budú nachádzať na úseku za Hubovou v smere do Ružomberka, druhý priamo v Ružomberku a tretí bude na ceste v smere na Donovaly.

V okrese Liptovský Mikuláš sa bude nachádzať len jeden radar, a to pri vstupe do mesta.

Aj na Kysuciach si radary posvietia na vodičov, a to na medzinárodnej ceste 1/11. Radary budú umiestnené na radoľskej križovatke a na križovatke v smere do Čadce pri supermarkete Tesco. Stacionárne radary nájdeš aj na ceste 487 v katastri obce Raková a na ceste 520 v katastri obce Nová Bystrica.

Navrhované umiestnenie radarov a cestných kamier:

Nitriansky kraj – Nitra:

Cesta I/51, Nitra, Levická ulica, dva priame jazdné pruhy, obojstranné monitorovanie rýchlosti

Cesta I/64, Nitra, Zlatomoravecká križovatka ciest I/51, I/65 a I/64, cca 69,2 km, dva jazdné pruhy priamo, monitorovanie priamych jazdných pruhov v smere od okružnej križovatky Zobor na Zlaté Moravce, Vráble, Levice, monitorovanie semaforov

Cesta I/64, Nitra, Zlatomoravecká križovatka ciest I/51, I/65 a I/64, cca 69,2 km, dva jazdné pruhy priamo, monitorovanie priamych jazdných pruhov v smere od centra mesta, od Tr. A. Hlinku v smere na Zlaté Moravce, monitorovanie semaforov

Cesta I/64, Nitra, 68,7 km, Tr. A. Hlinku v meste Nitra, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta II/562, Nitra, križovatka s cestou I/64 – Cabajská ul., dva pruhy na odbočenie vľavo, monitorovanie semaforov smeru od mestskej časti Čermáň do centra mesta

Cesta I/64, Nitra, križovatka s cestou II/562, dva priame jazdné pruhy, monitorovanie semaforov v smere od mestskej časti Krškany do mesta

Cesta I/51, Vráble, Levická ulica, 195,3 m, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Levice:

Cesta I/51, Horná Seč, 213,570 km, dva priame jazdné pruhy, obojstranné monitorovanie rýchlosti

Cesta I/76, Nový Tekov, 57,807 km, dva priame jazdné pruhy, obojstranné monitorovanie rýchlosti

Cesta I/76, Hronovce, 26,396 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta II/564, Demandice, križovatka s cestou I/75 v 27,66 km, jeden jazdný pruh, monitorovanie značky Stop v smere od Levíc

Nové Zámky:

Cesta I/64, úsek: križovatka ciest I/64, I/75 a MC v 30,826 km – intravilán Nové Zámky, dva priame jazdné pruhy, semafor

Cesta I/64, úsek: križovatka ciest I/64, I/75 a MC v 30,826 km – intravilán Nové Zámky, dva priame jazdné pruhy, semafor

Cesta I/75, Tvrdošovce, 38,928 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta II/580, Podhájska, 19,951 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta II/564, Salka, 58,984 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta I/64, Komjatice, 48,671 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Komárno:

Cesta I/63, Komárno, 98,5 km, obojsmerne monitorovanie rýchlosti, prioritne dva priame jazdné pruhy z mesta Komárno na Bratislavu

Topoľčany:

Cesta II/499, Topoľčany, križovatka s cestou III/1700 v meste, samostatný jazdný pruh na odbočenie vľavo, monitorovanie smeru od centra mesta vpravo na Nitru, semafory

Cesta II/499, Topoľčany, križovatka s cestou III/1700 v meste, samostatný jazdný pruh na odbočenie vpravo, monitorovanie smeru od nadjazdu vľavo do Nitry semafory

Cesta I/64, Preseľany, 85,7 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta I/64, Krušovce, 105,2 m, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta II/593, Kovarce 18,7 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta II/499, Nemčice, 98,2 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta II/499, Radošina, 83,2 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Šaľa:

Cesta I/75, Trnovec nad Váhom, 25,9 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta I/75, Šaľa, Nitrianska ulica, 22,4 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta II/573, Dlhá nad Váhom, 11,7 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Cesta II/573, Vlčany, časť Somola, 27,5 km, dva priame jazdné pruhy, obojsmerné monitorovanie rýchlosti

Zlaté Moravce:

Cesta II/511, Zlaté Moravce, 30,50 km, meranie rýchlosti obojstranne, prioritne priamy jazdný pruh v smere centrum mesta Zlaté Moravce

Mapa nehodovosti na Slovensku. Zdroj: Ministerstvo financií SR

