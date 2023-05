Novinka: Títo rodičia budú mať nárok na nový príspevok od štátu. Prezidentka odobrila kľúčový zákon.

OK

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona, ktorá ráta so zavedením príspevku rodičom detí, ktoré z kapacitných dôvodov nedostali miesto vo verejnej materskej škole. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Cieľom novely školského zákona je kompenzovať rodičom, respektíve zákonným zástupcom detí, náklady spojené s nemožnosťou umiestnenia detí do verejnej materskej školy z kapacitných dôvodov.

„Predkladaný zákon má motivovať štát na budovanie siete materských škôl, podporovať rodinu a pozitívne vplývať na výzvy spojené s demografickým vývojom na Slovensku,“ uviedli autori novely.

Kompenzácia nákladov by sa mala realizovať formou rodičovského príspevku. Právna úprava tiež definuje podmienky pre získanie príspevku. Nárok na jeho priznanie by mal vzniknúť zákonnému zástupcovi dieťaťa po preukázaní, že sa neúspešne pokúšal umiestniť dieťa do verejnej MŠ.

Príspevok pomôže rodinám, ktorých deti sa do MŠ nedostanú z kapacitných dôvodov. Zdroj: Unsplash/AltumCode, Alexander Dummer

