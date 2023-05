PROFIL: Dano Heriban zomrel v 43 rokoch. Skvelý herec a šoumen opustil SND, aby mohol byť s rodinou

Šoumen, ktorý vedel okamžite rozosmiať všetkých v miestnosti, charizmatický spevák a skladateľ, no najmä skvelý herec, ktorý sa vedel prevteliť do akejkoľvek roly. Daniel Heriban sa predstavil na divadelných doskách, v televízii aj na filmovom plátne.



Ako sám povedal vlani pre Pravdu, na herectve ho bavila práve rôznorodosť. „Vážim si fakt, že ma neúnavne stretajú rôznofarebné témy aj žánre, v televízii aj v divadle. Jeden večer niečo ľahšie a na druhý deň závažná dramatická postava, nechcel by som byť nútený si medzi nimi vyberať jeden typ.“

Jeden z najlepších svojej generácie

Do povedomia Slovákov sa dostal hlavne vďaka úlohe svojského dedinčana Ďura Brmbalíka v komediálnom seriáli Horná Dolná na TV Markíza. Pamätať si ho môžeš aj ako psychiatra z Druhej šance alebo z politickej satiry Pumpa na RTVS.



Správa o jeho náhlom úmrtí v stredu 24. mája šokovala celé Slovensko a herecká obec sa z nej bude nepochybne spamätávať ešte poriadne dlho. Prišli sme totiž o jedného z najlepších hercov svojej generácie. Podľa informácií TV Joj herec zomrel vo svojom dome vo Svätom Jure.



Herec mal údajne zdravotné komplikácie, pre ktoré k nemu bola privolaná záchranka. Sťažovať sa mal na bolesti chrbta. Deň predtým bol vraj dokonca s bolesťami v nemocnici. Privolaní záchranári mu nedokázali pomôcť, došlo k zástave srdca.





Odišiel z SND, aby mohol byť s rodinou

Narodil sa 25. marca 1980 v Trnave. Už v detstve mu učarovala hudba, napriek tomu šiel študovať herectvo na Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Ako informuje stránka Slovenského národného divadla (SND), po absolvovaní získal v roku 2007 angažmán v Slovenskom komornom divadle v Martine.

V roku 2014 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla, no okrem toho spolupracoval s divadlami Aréna, Radošinským naivným divadlom, s Novou scénou, Mestským divadlom v Žiline alebo divadlom Ticho a spol. V roku 2021 z SND odišiel, pretože sa chcel viac venovať rodine.



„Momentálne mám ambíciu riadiť si svoj čas sám a venovať sa viac predovšetkým rodine. Manželke, svojim trom deťom, ktoré ma potrebujú a ja ich, a zároveň vlastnej hudbe. Napĺňam si tak aj iné potreby,“ prezradil pre Pravdu.



Pre deti skladal aj piesne. S detskou tvorbou začal v roku 2018 tretím štúdiovým albumom Čosi úsmevné. Dokopy vydal päť albumov a autorsky sa podieľal aj na hudbe k divadelným predstaveniam Príbeh ulice, Závisláci a Ginsberg v Bratislave či k filmu Čerešňový chlapec. Netajil sa tým, že bol veľkým fanúšikom kapiel ako Depeche Mode alebo U2. Takisto mal rád Princa, Davida Bowieho či Stinga.





Dedinský frajer aj neľútostný gangster

V roku 2015 prišla rola dedinského frajera Ďura Brmbalíka v televíznom seriáli Horná Dolná a získal za ňu cenu OTO. Netrvalo dlho kým sa zo seriálu stal markizácky hit, žal čoraz väčšiu popularitu. Veľa ľudí si ho ako herca bohužiaľ zaškatuľkovalo, v tom istom roku sa však predstavil aj vo vážnej role v divadelnom predstavení podľa hry Petra Karvaša Polnočná omša o druhej svetovej vojne.

O dva roky nato debutoval na filmovom plátne v úlohe drsného gangstra v politickom trileri Únos. Z jeho sugestívneho výkonu mrazilo po celom tele. Film Mariany Čengel Solčanskej bol zasadený do búrlivého obdobia deväťdesiatych rokov, pričom príbeh bol inšpirovaný únosom Michala Kováča mladšieho.





Po úspechu prvého filmu so slovenskou režisérkou spolupracoval v roku 2020 aj na ďalšom filme Sviňa, kde zase stvárnil skorumpovaného vysokopostaveného politika. Obe filmové postavy, ktoré stvárnil, sa však nápadne podobali na konkrétne osoby, čo herec v rozhovore pre Pravdu označil za mierne limitujúce.



„Vďačnejšie je, keď herec svoju postavu vytvára ‚od piky‘ a nemusí vychádzať z predobrazu niekoho skutočného, koho, nedajboh, všetci poznajú a porovnávajú, či sa naňho dostatočne podobá, ako postavu uchopí a podobne. Keď si môžem charakter budovať od nuly, je to slobodnejšie,“ priznal. Naposledy hral Heriban v historickej dráme Muž, ktorý stál v ceste (2023), ktorú režíroval Petr Nikolaev.





Rozdávam zážitky, nie politické riešenia

Heriban sa neskôr objavil v kontroverznej satire RTVS s názvom Pumpa, ktorá u Slovákov vzbudila vášne, keďže si v nej zahrali samotní politici. K politike a angažovanosti hercov v tomto smere sa neskôr vyjadril pre Aktuality.sk.



„Môj názor reálne nevyrieši zmenu legislatívy. Nepohne ľady. To je úloha politikov, sčasti novinárov, politológov a podobne. To nie je moja parketa. Ja sa živím umením, bavím ním seba a divákov, ľuďom rozdávam zážitky, nie politické riešenia,“ povedal Heriban.

„Myslím si, že každá energia, ktorú niekam vložíme, sa nám už nevráti. Povedzme, že by som sa dal na hocakú inú činnosť, tak stratím energiu na tvorivú činnosť. Každý má svoje priority a tou mojou je moja rodina a moja tvorba. To je najdôležitejšie v mojom živote. A žiadna iná potreba, politická či spoločenská zákazka mi nestojí za to, aby som svoj čas a energiu plytval niekde, kde nevidím význam,“ dodal herec.





Daniel Heriban v seriáli Horná dolná. Zdroj: TV Markíza



Na Heribana si zaspomínal stand-up komik Samo Trnka. Na Facebooku spomenul, ako keď začínal, zavolal Heribana do silvestrovského vydania zábavnej relácie Rádia Slovensko Skúška sirén. „Priniesol akordeón a na nič nefrflal. Naopak, úprimne sa zabával, a to dokonca aj na takom tupom texte, ako bol môj.“



„Rád som na to nahrávanie spomínal, lebo Dano bol stále usmiaty, príjemný a ľudský, a my traja, obvykle v strese, že čo sa zase poondí, sme sa v jeho prítomnosti uvoľnili, lebo šiel z neho pokoj a nákazlivá ľahkosť žitia. Zrazu tu nie je a vôbec sa mi to nechce veriť. Je mi to veľmi, veľmi ľúto,“ dodal Trnka.

