Bratislava predstavila veľké zmeny v parkovacej politike. Chystá nové zóny v Petržalke a centre aj rozšírenie zliav.

Bratislava zavedie viaceré zmeny pravidiel v rámci systému celomestského regulovaného parkovania (PAAS). Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Poslanci zároveň schválili princípy a štandardy regulácie.

Schválením zmien sa má napríklad rozšíriť možnosť platby parkovného, a to aj formu SMS. Zmeny sa majú týkať aj samotných parkovacích kariet, vydávania rezidentských parkovacích kariet, zlacnenia abonentských kariet v drahších zónach či používania bonusovej karty.

Abonentská karta je určená pre osoby, ktoré podnikajú v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná. Zvýšiť sa má aj počet návštevníckych hodín pre prijímateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti, pre registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb sa má zaviesť možnosť získať zľavovú parkovaciu kartu.

„Hlavné mesto po dohode a v synchronizácii s mestskými časťami predbežne počíta s nezáväzným pracovným harmonogramom spúšťania zón regulovaného parkovania,“ uvádza sa v dôvodovej správe materiálu. Jeho realizácia bude závisieť od stavu pripravenosti projektov organizácie dopravy, schvaľovacieho procesu či vyznačovania dopravného značenia v zónach.

Rozšírenie o nové zóny

Podľa predbežných plánov by sa PAAS mohol ešte v tomto roku rozšíriť o nové zóny v Novom Meste, Petržalke, Ružinove a Starom Meste. V rokoch 2024 a 2025 sa predbežne počíta so zapojením zón v Dúbravke, Karlovej Vsi, Novom Meste, Starom Meste, Petržalke, Ružinove a Lamači. V rokoch 2026 až 2029 by sa predbežne mohli pridať zóny v Devínskej Novej Vsi, Devíne, Karlovej Vsi, Novom Meste, Petržalke, Rači, Ružinove, Starom Meste či vo Vrakuni. Zapájanie jednotlivých zón sa však môže presunúť na skorší i neskorší termín.

„V mestských častiach a oblastiach, kde situácia s parkovaním nie je aktuálne problematická, zatiaľ nepristupujeme k plánovaniu zón,“ konštatuje magistrát. Bratislavský magistrát však zmeny v tomto smere do budúcnosti nevylučuje. „Hlavné mesto zostáva v úzkej komunikácii so všetkými 17 mestskými časťami a načúva ich potrebám,“ odkazuje mestská samospráva.

Prípadné zmeny v cenách

Mesto nevylučuje ani prípadné zmeny v niektorých cenách. Opakujúce sa pripomienky obsahujú napríklad zvýšenie ceny parkovacieho lístka a ceny prvej rezidentskej parkovacej karty. „Potenciálne zvýšenie úhrady za parkovanie bude predmetom úpravy budúcej novelizácie všeobecne záväzného nariadenia,“ doplnil magistrát.

Občania poukazujú práve na ceny rezidentských kariet. Zdajú sa im prinízke, a to aj s ohľadom na spomínané zvyšovanie cestovného o 20 % v Bratislavskom kraji. Cena prvej rezidentskej karty je totiž 39 eur, druhej 150 eur, tretej 500 eur na rok a byt.

Cena ročného predplatného cestovného lístka (električenky) sa má pritom od júla zvýšiť z doterajších 199 na 239 eur. Ceny za parkovanie by sa podľa nich mali zvýšiť najmä v centre mesta. Odznel tiež názor o diskriminačnom, nekoncepčnom a zavádzajúcom VZN.

PAAS, ktorý mesto označuje ako jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach – Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr postupne pribudli viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna hlavná stanica – Blumentál.

