Matovič mení názov svojej politickej strany OĽaNO. Nové meno obsahuje až 11 slov, vymyslel viacero nových platforiem.

Šéf obyčajných ľudí Igor Matovič na piatkovej tlačovej konferencii informoval, že do nasledujúcich volieb ide opäť aj s hnutím NOVA.

Hnutie ide do volieb s novým názvom. Po novom sa bude volať „Obyčajní ľudia (OĽaNO), Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek“.

Oficiálna skratka hnutia bude OĽANO a priatelia, pričom do volieb ide opäť s hnutím NOVA, na ktorého čele stojí Gábor Grendel.



„Ideme spoločne ďalej s hnutím NOVA,“ uviedol Matovič s tým, že ide o partnerskú spoluprácu. „Do volieb musíme spojiť všetky sily,“ zdôraznil a upozornil na hrozbu prepadávania hlasov demokratických voličov v septembrových voľbách.



Grendel skonštatoval, že vďaka voľbám v roku 2020 boli zvolení do kľúčových funkcií v prokuratúre a polícii čestní ľudia, rozviazali sa ruky orgánom činným v trestnom konaní. „V hnutí NOVA nezabúdame na to, že pred voľbami v roku 2020 to vôbec také samozrejmé nebolo. Práve návrat mafiánskych praktík bude v stávke v predčasných voľbách v roku 2023,“ povedal.

Súčasťou strany bude rómska a maďarská komunita

Matovič priblížil aj ostatné platformy, ktoré zahrnul do svojho názvu. Šancu chce dať hnutie aj nezávislým kandidátom. Slobodní a zodpovední má byť platforma umiernených liberálov, ktorí už pôsobia v poslaneckom klube hnutia, ale aj pre nové osobnosti, ktoré ešte predstavia. Zvyšné dve platformy patria rómskej komunite Pačivale Roma a maďarskej komunite Magyar Szívek.



Na otázku o rokovaniach s inými stranami odpovedal, že ešte môžu pribudnúť do spolupráce ďalšie subjekty. Nevylúčil ani ďalšiu zmenu názvu a otvorený je aj prípadnej volebnej koalícii.

OĽANO podľa Matoviča momentálne rokuje so stranami Za ľudí a Kresťanská únia, no s Alianciou ani SMK debaty neprebiehajú. Matovič však priznal, že komunikoval s predsedom Aliancie, pretože sa chcel informovať, či sa strana chystá do volieb samostatne.

