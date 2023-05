Afgánka si musela požičať kadičky aj mikrovlnku. Napriek šikane Talibanu sa jej tak podarilo vyštudovať prestížnu univerzitu.

Mladej Afgánke sa napriek nadvláde Talibanu podarilo vyštudovať jednu z najlepších vysokých škôl v Indii. 26-ročná Behishta Khairudddin tento rok získala titul na Indickom technologickom inštitúte IIT-Madras. Dievča študovalo z domu na diaľku a na laboratórne experimenty používalo požičané kadičky a mikrovlnnú rúru svojej sestry, píše The Times of India.

Behishta Khairudddin, ktorá sa úplne sama naučila hovoriť plynulou angličtinou, sa zapísala na magisterské štúdium chemického inžinierstva v roku 2021. Vtedy Taliban prevzal v Afganistane moc a ženám zakázal študovať. Z tohto dôvodu sa na školu takmer nedostala, napokon sa jej to podarilo aj so štipendiom.

Afghan girl takes IIT-Madras M Tech degree from under Taliban's noses | Chennai News - Times of India https://t.co/kDDMxRgS92 pic.twitter.com/7nhgVMvNhL — 🇺🇦Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) May 28, 2023

„Necítim voči sebe žiadnu ľútosť. Ak ma zastavíte, nájdem si iný spôsob. Je mi ľúto teba, Taliban, pretože máš silu, máš všetko a nepoužívaš to. Si to ty, kto by mal cítiť ľútosť, nie ja,“ povedala v telefonickom rozhovore pre The Times of India.

Jediné riešenie je vzdelanie, vraví absolventka

Vzdelanie bolo v rodine Behishty vždy prioritou. „Narodila som sa vo vzdelanej rodine, ktorá ma podporovala. Môj otec študoval spoločenské vedy a mama je lekárka. Moja staršia sestra je doktorandka na IIT a tiež uviazla v Afganistane. Druhá sestra študovala právo a brat sociálne vedy.“

Mladá absolventka vraví, že v Afganistane cíti potrebu vzdelávacieho systému. Ak to budúca vláda dovolí, chcela by priniesť štandardy inštitútu IIT-Madras aj do svojej rodnej krajiny. Myslí si, že jediným riešením situácie v krajine je vzdelanie a rovesníčkam radí, aby sa čo najviac samovzdelávali.

Taliban do veľkej miery obmedzil práva žien v krajine. Od prevzatia moci zakázal dievčatám študovať na stredných a vysokých školách, ženám obmedzil prístup k zamestnaniu a nariadil im, aby si na verejnosti zakrývali celé telo a hlavu.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.