Z Bratislavy môžeš letieť na dovolenku aj za 10 eur. Pozri si prehľad lacných leteniek

Pamiatky, výborné jedlo, more aj príroda. Na letnú dovolenku do Chorvátska môžeš odletieť už za desať eur. Vybrali sme pre teba tipy na výlety, na ktorých nemusíš minúť veľa peňazí len na cestovanie.

Chorvátsko a Slovensko spája priame letecké spojenie Bratislava – Záhreb. Metropola s bohatou históriou je od Bratislavy vzdialená iba necelú hodinku letu. Ryanairom tam v júni odletíš už za neuveriteľných 10 eur jednosmerne. Najvýhodnejšie ťa vyjde let naplánovaný na 13. júna. No všetky jednosmerné júnové lety sú zatiaľ lacnejšie ako 20 eur.

Ak si naplánuješ napríklad štvordňový výlet do Záhrebu v dátume od 13. do 17. júna iba s príručnou batožinou, za cestu tam aj naspäť zaplatíš iba 26 eur.

Zdroj: Raynair

V prípade, že ťa viac lákajú dni strávené na pláži, máme pre teba alternatívu. Z viedenského letiska odletíš do chorvátskej Puly už za 20 eur jednosmerne. Cesta na týždňovú dovolenku v dátume od 12. do 19. júna alebo od 19. do 26. júna ťa vyjde z Viedne do Puly a naspäť do 40 eur.

Zdroj: pelikán

Z Bratislavy a okolitých letísk sa za pár eur dostaneš aj do ďalších atraktívnych letovísk. Najbližšie týždne si kúpiš letenky za výhodné ceny z Bratislavy do hlavného mesta Bulharska, z Viedne do talianskeho Bergama, Perugie aj Ríma, ale napríklad aj do susedného Krakova, Londýna či Billundu.

Zdroj: Pelikan.sk

Do ceny leteniek sme nezarátali cenu za batožinu.

