Tento asteroid má väčšiu hodnotu ako celá svetová ekonomika. NASA spúšťa unikátnu misiu, ktorá by mohla zmeniť našu spoločnosť

Misia americkej vesmírnej agentúry NASA s prezývkou „zlatý asteroid“ mala štartovať už v septembri 2022, no oneskorenie vývoja a testovania softvéru sondy spôsobilo odloženie štartu. Cieľom je nájsť a preskúmať asteroid s názvom Psyche, ktorý podľa predpokladov obsahuje množstvo vzácnych kovov ako zlato, informuje Forbes.

Štart sa po úspešnom dokončení testovacej fázy presunul na obdobie od 5. do 25. októbra 2023. Sonda bude štartovať z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Raketa Falcon Heavy by mala preletieť okolo Marsu a doraziť k asteroidu v auguste 2029. Následne bude asteroid skúmať počas 2 rokov.

Hodnotnejší ako svetová ekonomika

Asteroid Psyche sa nachádza v páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Je široký 226 kilometrov a experti odhadujú, že ho tvorí zmes železa, niklu a zlata. Tento asteroid by dokonca mohol byť vzácnym príkladom jadra planéty, ktorá zanikla po kataklizmatickej zrážke dvoch veľkých telies.

Vedci si myslia, že asteroid Psyche by mohol mať nepredstaviteľnú hodnotu až 10 000 kvadriliónov dolárov. Je to oveľa viac v porovnaní so svetovou ekonomikou, ktorá má hodnotu približne 105 biliónov dolárov.

