VIDEO: Ruská automobilka Lada schytala výsmech. Predstavila svoj nový model, no zabudla vymeniť čínske logo na volante.

Ruská automobilka AvtoVAZ predstavila svoj nový model SUV Lada X-Cross 5. Automobilka už dopredu informovala, že auto bude kópiou čínskeho vozidla FAW Bestune T77.

Málokto však očakával, že si automobilka nedá námahu ani len vymeniť logo čínskej značky z volantu svojho nového modelu, píšu tvnoviny.sk. Návštevníci ekonomického fóra v Petrohrade si všimli, že logo Lady síce ruskí konštruktéri povymieňali, lenže originálne čínske logo značky FAW zostalo na volante.

Najväčší ruský automobilový magazín „Behind the Wheel“ skonštatoval, že auto síce dostalo logo Lada, ale v skutočnosti na ňom nie je nič ruské.

Ruský automobilový priemysel má momentálne veľký problém so súčiastkami. To je hlavný dôvod, prečo si firma vyhliadla hotové vozidlo v Číne a s výrobcom sa dohodla len na výmene loga a nápisov.

Een van de centrale exposities van #SPIEF2023 was de Lada X-Cross 5. AvtoVAZ begint deze cross-over te assembleren in een fabriek in St. Petersburg. pic.twitter.com/M2PcCcwF7e