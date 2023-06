VIDEO: Emmanuel Macron vypil fľašu piva za 17 sekúnd. Čelí kritike za podporu pitia aj toxickej maskulinity.

OK

Na internete koluje video, na ktorom francúzsky prezident Emmanuel Macron vypil fľašku piva za 17 sekúnd. Čelí však preto kritike a v krajine rozpútal debatu o pití alkoholu vo Francúzsku, píše The Guardian.

Macron v šatni ragbyového tímu zobral fľašu piva Corona a po výzvach a podpore od hráčov ju vypil do dna. Fľašu následne buchol o pult. „Toxická maskulinita v politickom vedení na jednom zábere,“ napísala na sociálnu sieť poslankyňa za stranu Zelených Sandrine Rousseauová.

Corona bola obľúbeným pivom pravicového prezidenta Jacquesa Chiraca. Po Francúzsku sa preto začali šíriť špekulácie, že sa Macron týmto správaním snaží zapáčiť aj pravici. Poslanec z Macronovej strany Obnova však odkázal, že prezident sa iba bavil s ostatnými hráčmi.

Podľa mnohých je prezidentovo správanie veľmi nevhodné. Propaguje tým pitie alkoholu, pričom by mal mať zodpovednosť a podobným činnostiam sa vyvarovať. „Je to nevhodné. Môžeš to urobiť, ale nie pred kamerami,“ povedal lekár a špecialista na závislosti William Lowenstein.

Here's Macron chugging a beer pic.twitter.com/qgKCIL1qVl — Populism Updates (@PopulismUpdates) June 19, 2023

