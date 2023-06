Na juhu Slovenska postavia obrovský závod. Pre Slovákov by mal vytvoriť až 850 pracovných miest

Nemecká spoločnosť Vaillant plánuje do Nitrianskeho kraja zamieriť s obrovskou investíciou na výstavbu fabriky v priestoroch priemyselného parku Veľké Číky pri Nových Zámkoch. Megainvestícia by mala vytvoriť až 850 nových pracovných miest, informujú Hospodárske noviny.

Zahraničný investor chce v priemyselnom parku neďaleko Palárikova vytvoriť fabriku, v ktorej by zamestnanci vyrábali komponenty pre montáž tepelných čerpadiel. Okrem toho by sa v nových priestoroch mali vyrábať aj náhradné diely pre výrobky zo závodu v Trenčianskych Stankovciach.

130 miliónov eur vytvorí až 850 pracovných pozícií

Výstavba fabriky by mala nemeckú spoločnosť vyjsť na približne 130 miliónov eur. Po uvedení do prevádzky by mala firma zamestnať až 850 ľudí, pričom približne 700 z nich bude pracovať priamo vo výrobe. Zástavba závodu by podľa odhadov mala zabrať plochu viac ako 50-tisíc štvorcových metrov.

Firma Vaillant Industrial Slovakia je jedným z najväčších svetových producentov v oblasti tepelných čerpadiel a závesných plynových kontrol. V závode v Trenčianskych Stankovciach momentálne vyrába komponenty pre závesné plynové kotly a jej materskou spoločnosťou je nemecká Vailant Gmbh.

