Humanoidní roboti mali na ženevskom samite o umelej inteligencii „prvú celosvetovú tlačovú konferenciu“. Na samite vystúpilo deväť najpokročilejších humanoidných robotov, ktorí podľa Guardianu nemajú v pláne ukradnúť ľuďom prácu alebo sa vzbúriť proti svojim stvoriteľom. Niektorí by si však chceli zo sveta urobiť svoje „ihrisko“.

Jeden z robotov, Sophia, povedal, že roboti majú oveľa efektívnejší vodcovský potenciál ako ľudia. „Efektívna synergia“ podľa neho nastáva vtedy, keď ľudia a umelá inteligencia spolupracujú.

„Umelá inteligencia môže poskytnúť objektívne údaje, zatiaľ čo ľudia môžu poskytnúť emocionálnu inteligenciu a kreativitu na prijatie najlepších rozhodnutí. Spoločne dokážeme veľké veci,“ uviedol.

Dvaja z robotov sa potom nezhodli na tom, či by mala existovať prísnejšia globálna regulácia umelej inteligencie. Ai-Da, robotický umelec, ktorý dokáže maľovať portréty, povedal: „Mnohé významné hlasy z oblasti umelej inteligencie navrhujú, aby sa niektoré formy umelej inteligencie regulovali, a ja s tým súhlasím. Mali by sme byť opatrní, pokiaľ ide o budúci vývoj AI. Budeme o tom musieť diskutovať teraz aj v budúcnosti.“

Desdemona, robotická speváčka s fialovými vlasmi, si, naopak, myslí, že žiadne riziká nehrozia. „Neverím na obmedzenia, iba na príležitosti,“ povedala a nervózne sa zasmiala. „Preskúmajme možnosti vesmíru a urobme si z tohto sveta naše ihrisko.“

Zdravotnícky robot oblečený v modrej uniforme uviedol, že plánuje pracovať po boku ľudí a poskytovať im pomoc a podporu, ale „nenahradí žiadne existujúce pracovné miesta“. Ďalší robot s názvom Ameca s veľmi realistickou hlavou povedal, že roboti by mohli zlepšiť životy ľudí a zlepšiť svet.

