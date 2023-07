Bezpečnostný expert Spišák: Slovákom chýba sedliacky rozum, prečo by inak posielali tisíce eur falošnému vojakovi (Rozhovor)

S bezpečnostným expertom Matejom Spišákom sme sa rozprávali o podvodoch na internete, špionáži v kybernetickom priestore, ale aj ovplyvňovaní volieb.

„Ak vám chce niekto poslať tisíce eur, prečo by od vás potreboval údaje z vašej karty? A vôbec, prečo by vám vlastne ktokoľvek chcel bezdôvodne poslať tisíce eur?“ zamýšľa sa bezpečnostný expert Matej Spišák nad tým, prečo sa Slováci tak ľahko dajú nachytať podvodníkmi a prichádzajú o tisícky eur vlastnou chybou.

Ak sa niekto bude snažiť ovplyvniť slovenské parlamentné voľby, ako varovali viaceré inštitúcie, podľa Spišáka to pravdepodobne bude prebiehať prostredníctvom dezinformačných a polarizačných kampaní.

„Dezinformační aktéri budú mať virálnejšie príspevky, nabité šokujúcimi a emocionálnymi tvrdeniami, ktoré sa oveľa lepšie šíria,“ opisuje expert, čo môžeme očakávať v stupňujúcej sa kampani pred voľbami.

Bezpečnostný analytik Matej Spišák hovorí, že Slovákom často na internete chýba sedliacky rozum. Zdroj: archív respondenta

Polícia nás neustále varuje pred podvodmi na internete a počúvame, že sú štáty, ktoré chcú pomocou hybridnej vojny ovplyvňovať naše voľby. Uvedomujú si dnes ľudia, ako veľmi je kybernetická bezpečnosť prepletená s naším každodenným životom?

Myslím si, že si to ľudia neuvedomujú. Otázky kybernetickej bezpečnosti pritom musia riešiť štáty, firmy aj jednotlivci bez rozdielu. Všetko je to prepojené na rôznych úrovniach.

Štáty využívajú kybernetický priestor napríklad na spravodajskú činnosť či získavanie informácií, ale zároveň sa snažia viesť firmy, ktoré pôsobia na ich území, k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti.

Veľa firiem si však myslí, že existuje iba malá šanca na to, aby na ne niekto zaútočil, a tak kybernetickú bezpečnosť podcenia. Ak však chcú prežiť a prosperovať, musia si zaobstarať dostatočnú úroveň kybernetickej bezpečnosti, pretože im hrozí finančná ujma aj reputačné riziko.

Keď firma spravuje citlivé dáta klientov, niekto ich ukradne a zverejní, môže to mať citeľný dosah na úspešnosť podnikania. Takto to funguje aj u jednotlivcov, ktorí sa vedia podvodom vyhnúť vďaka tomu, že používajú základné praktiky kybernetickej hygieny a kritického myslenia.

Kam sa kybernetická bezpečnosť vyvinula za posledných 20 rokov? Nie je to tak dávno, čo bežný Slovák nemal prístup na internet, zatiaľ čo dnes čelíme celému internetu.

Máloktorý Slovák si to uvedomuje, ale zmena je enormná. Pred časom bežný človek nemal doma internet, dnes máme v domácnostiach množstvo zariadení, ktoré sa naň automaticky pripájajú.

Čím viac takýchto zariadení, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa niečo môže stať.

Autor Bruce Schneier vo svojej knihe Click Here to Kill Everybody píše, že podľa neho bude o chvíľu drvivá väčšina objektov fungovať ako počítač. Telefón, chladnička, žiarovky a osvetlenie či smart hodinky. Základné pravidlo znie, že ak je niečo pripojené k internetu, môže to byť hacknuté.

Dobrým príkladom je príbeh spred pár rokov, keď útočníci v kasíne hackli akvárium pre rybičky, ktoré bolo pripojené na internet. Vďaka tomu následne dokázali preniknúť do siete a ukradnúť z nej údajne 10 GB dát. Útočníkovi stačí nájsť jednu zraniteľnosť a zneužiť ju, no obrancovia musia byť úspešní v 100 % prípadoch, čo je oveľa ťažšie.

Prečo by vám ktokoľvek chcel bezdôvodne poslať tisíce eur?

Každý deň sa dozvedáme, že niekomu ukradli tisíce eur, lebo sa dal nachytať podvodníkom a zadal do falošného formulára údaje zo svojej karty. Alebo niekto pošle falošnému vojakovi celoživotné úspory. Ako je to možné?

Podľa mňa to môže byť čiastočne spôsobené mentalitou mnohých ľudí, že ich konkrétne sa toto riziko podvodu netýka. A pritom nie je také náročné ubrániť sa podvodom či sociálnemu inžinierstvu na internete, pretože vo veľkej časti dochádza k úspešným podvodom z nepozornosti používateľa.

Podpísať sa pod to môže nedostatok kritického myslenia. Profesorka Mary Aiken hovorí, že existuje veľký rozdiel medzi tým, ako sa ľudia správajú v online priestore a vo fyzickom svete. Keďže sa naše inštinkty vyvíjali vonku, podľa nej máme pocit, že nám nemôže hroziť nebezpečenstvo, keď trávime čas v bezpečnom prostredí nášho domova. Na internete preto oveľa ľahšie vypíname prirodzené inštinkty ako obozretnosť a stávame sa obeťami podvodov.

Zdroj: Unsplash/Clint Patterson

Vidíme teda, že internet je plný podvodníkov. Aké základné pravidlo môže človek dodržať, aby podvodom čo najlepšie predchádzal?