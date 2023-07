PRIESKUM: Demokrati sa poriadne prepadli, jedna strana vstáva z popola a dostala by sa do parlamentu

Pozrite si preferencie voličov v najnovšom volebnom prieskume agentúry AKO.

Najnovší volebný prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24 ukázal, ako by sa darilo politickým stranám, keby voliči na Slovensku rozhodovali o zložení parlamentu už najbližší víkend. Do parlamentu by sa podľa hlasovania opýtaných dostalo dokopy deväť politických zoskupení.

Prvenstvo si v prieskume uchovala strana Smer-SSD (18,1 %), ktorú by nasledoval Hlas (16,5 %). Trojicu najsilnejších politických hnutí uzatvára Progresívne Slovensko s podporou 15,4 % opýtaných.

So ziskom 7,6 % by sa do parlamentu dostala Saska, ktorú nasleduje koalícia OĽaNO a priatelia (7,2 %), Republika (6,8 %) a Sme rodina (6,2 %). S podporou 5,9 % by mandáty získali aj členovia KDH.

Na základe výsledkov prieskumu by sa do parlamentu dostal aj Andrej Danko so stranou SNS, ktorá si získala dôveru 5,1 % opýtaných. Ďalšie politické hnutia skončili pod hranicou 5 %.

Agentúra AKO uskutočnila prieskum v období od 10. do 17. júla 2023. Preferencie voličov si môžeš pozrieť v našom grafe.