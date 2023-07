Finančná správa chce zaviesť zásadnú novinku. E-faktúra má byť bičom na podvodníkov, takto bude fungovať

Finančná správa plánuje spustenie systému eFaktúry v roku 2025.

Finančná správa plánuje spustiť aplikáciu eFaktúra, ktorá má byť nástrojom boja proti daňovým podvodom, informuje TA3. Okrem toho by podnikatelia mali novinku pocítiť aj na znížení počtu administratívnych úkonov. Finančná správa plánuje spustenie v roku 2025.

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka pre TA3 uviedol, že celý projekt plánuje prediskutovať po parlamentných voľbách s politikmi a podnikateľmi.

„Predpokladám, že hneď ako predstavíme po parlamentných voľbách novej vláde túto tému, začneme ďalšie kolo diskusie s podnikateľmi,“ uviedol prezident finančnej správy. Podľa neho má celý projekt zjednodušiť fungovanie podnikateľov.

„Malých živnostníkov sme dostali na našu stranu, pretože je potrebné vedieť, že e-faktúra nie je len nástroj na boj proti daňovým podvodom, ale je to aj pomoc pre podnikateľov,“ informuje.

Okrem toho uviedol, že by systém vedel varovať podnikateľov pred rizikovými transakciami, čím by sa vyriešilo množstvo daňových sporov, ktoré daňová kontrola rieši často s oneskorením. Podnikatelia by vedeli pomocou e-faktúry ušetriť peniaze, pretože systém funguje aj ako „účtovník“. „Benefitom je ušetrenie finančných výdavkov za vedenie účtovníctva a prácu účtovníka spravíme zaňho,“ uviedol prezident finančnej správy.